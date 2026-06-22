/एक साथ गई मां और गर्भस्थ बच्चे की जान, बांसवाड़ा में अस्पताल पर लापरवाही के गंभीर आरोप

Deedwana News: डीडवाना के बांगड़ जिला अस्पताल में प्रसव के दौरान एक गर्भवती महिला और उसके गर्भस्थ शिशु की मौत का मामला सामने आया है. घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए खुनखुना थाने में मामला दर्ज कराया है. मृतका की पहचान मोनिका सिंह के रूप में हुई है, जो अजमेर जिले में विवाहित थीं और इन दिनों अपने ननिहाल खुनखुना आई हुई थीं. प्रसव पीड़ा होने पर उन्हें अस्पताल लाया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी और गर्भस्थ शिशु की मौत हो गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

प्रसव पीड़ा होने पर अस्पताल पहुंची थी महिला

जानकारी के अनुसार मोनिका सिंह को प्रसव पीड़ा होने के बाद डीडवाना के बांगड़ जिला अस्पताल लाया गया था. परिजनों का कहना है कि अस्पताल पहुंचने के बाद समय पर उचित इलाज नहीं मिला, जिसके कारण महिला और उसके गर्भस्थ शिशु की जान चली गई. घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है. अस्पताल प्रशासन ने शवों को मोर्चरी में रखवाया है, जहां मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाएगा.

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पति ने लगाया लापरवाही का आरोप

मृतका के पति भरत सिंह ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि सुबह करीब 5 बजे उनकी पत्नी को अस्पताल लाया गया था और करीब साढ़े 6 बजे उन्हें बताया गया कि मां और बच्चा दोनों की मौत हो चुकी है. भरत सिंह का कहना है कि उनकी पत्नी और बच्चे की जान डॉक्टरों की लापरवाही के कारण गई है. उन्होंने कहा कि खोई हुई जिंदगी वापस नहीं आ सकती, लेकिन मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

पुलिस ने शुरू की जांच

खुनखुना थाना के एएसआई बलवीर सिंह ने बताया कि प्रसूता की मौत की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है, जिसकी सभी पहलुओं से जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

अस्पताल प्रशासन ने आरोपों से किया इनकार

वहीं बांगड़ अस्पताल के डिप्टी पीएमओ डॉ. सुरेश नेतड़ ने परिजनों के आरोपों को खारिज किया है. उन्होंने बताया कि महिला को पहले से प्लेटलेट्स की गंभीर कमी थी. अस्पताल पहुंचने पर विशेषज्ञ डॉक्टरों और स्टाफ की मौजूदगी में उसका इलाज शुरू किया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. उन्होंने कहा कि प्रारंभिक स्तर पर डॉक्टरों की किसी तरह की लापरवाही सामने नहीं आई है. फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.