डीडवाना में खुदरा सब्जी-फल व्यापारी उतरे हड़ताल पर, आखिर क्यों नई सब्जी मंडी में दुकानें शिफ्ट करने के ऊपर हो रहा है विरोध?

Rajasthan News: डीडवाना में नई सब्जी मंडी में दुकानों को शिफ्ट करने के विरोध में फल-सब्जी व्यापारी हड़ताल पर चले गए. दुकानों के छोटे आकार, कम संख्या और बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर नाराज व्यापारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Damodar inaniya
Published: Dec 14, 2025, 05:40 PM IST | Updated: Dec 14, 2025, 05:40 PM IST

डीडवाना में खुदरा सब्जी-फल व्यापारी उतरे हड़ताल पर, आखिर क्यों नई सब्जी मंडी में दुकानें शिफ्ट करने के ऊपर हो रहा है विरोध?

Didwana News: डीडवाना नगर परिषद द्वारा अजमेरी गेट के पास नई सब्जी मंडी में दुकानों को शिफ्ट करने की योजना के खिलाफ शहर के फल-सब्जी विक्रेताओं का विरोध तेज हो गया है. आज से पूरे शहर के सब्जी-फल व्यापारी हड़ताल पर चले गए हैं. व्यापारी अपनी दुकानें बंद रखकर और मंडी को बंद करके अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं. उनका कहना है कि नगर परिषद की यह योजना उनके रोज़मर्रा के काम और जीविका पर सीधा असर डालती है.

नगर परिषद ने अजमेरी गेट के पास नई सब्जी मंडी का निर्माण किया था और अब वहां दुकानों को शिफ्ट करने की कवायद शुरू हो गई है. मगर शहर के फल-सब्जी व्यापारी इस योजना के खिलाफ हैं. उनका मुख्य तर्क यह है कि नई मंडी शहर में लगने वाली फल-सब्जी की दुकानों के हिसाब से काफी छोटी है. यहां दुकानों की संख्या भी बहुत कम है और आकार भी छोटा है. ऐसे में सभी विक्रेताओं को शिफ्ट करना संभव नहीं है. इस कारण केवल कुछ ही व्यापारी यहां आ पाएंगे और बाकी को अपने काम से वंचित होना पड़ेगा.

व्यापारी यह भी कहते हैं कि नई सब्जी मंडी में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है. यहां पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी और शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं. इसके अलावा मंडी की इमारत भी जर्जर हालत में है. इसके बावजूद नगर परिषद सभी फल-सब्जी विक्रेताओं को जबरन यहां शिफ्ट करना चाहती है. व्यापारी मानते हैं कि यह उनके रोज़गार और रोज़मर्रा की आमदनी पर गंभीर असर डालेगा.

व्यापारी पहले भी इस समस्या को लेकर नगर परिषद और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. अब उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गईं, तो हड़ताल अनिश्चितकाल तक जारी रहेगी.

इस हड़ताल का असर पूरे शहर की सब्जी मंडियों और फल-सब्जी की आपूर्ति पर पड़ रहा है. ग्राहक भी दुकानों के बंद रहने से परेशान हैं. व्यापारी अपनी हड़ताल के जरिए प्रशासन और नगर परिषद से यह संदेश देना चाहते हैं कि बिना उचित व्यवस्था और सुविधाओं के जबरन शिफ्टिंग स्वीकार नहीं की जाएगी.

फिलहाल शहर का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है. फल-सब्जी विक्रेता अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और नगर परिषद को इस मामले में हल निकालने के लिए दबाव महसूस हो रहा है. हड़ताल के कारण लोगों को रोज़मर्रा की जरूरतों के लिए नई व्यवस्था का इंतजार करना पड़ रहा है.

