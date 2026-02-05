राजस्थान का रहस्यमयी मंदिर! जहां देवी को चढ़ती है ढाई प्याला शराब, जानिए क्या है इसके पीछे का राज

Rajasthan News: नागौर के रियांबड़ी क्षेत्र के भंवाल गांव में स्थित प्राचीन श्री भंवाल माता मंदिर जन-जन की आस्था का केंद्र है. यहां कालीका माता ढाई प्याला मदिरा और ब्रह्माणी माता मीठा प्रसाद ग्रहण करती हैं. मंदिर का इतिहास डाकुओं से जुड़ी मान्यता से भी जुड़ा है.
Bhanwal Mata Mandir: राजस्थान के नागौर जिले के रियांबड़ी उपखंड के ग्राम भंवाल में स्थित जन-जन की आस्था का केंद्र है श्री भंवाल माता मंदिर. भारत ऋषि-मुनि व देवी-देवताओं की पावन भूमि है. यहां ऋषि-मुनियों ने अपनी कठोर तपस्या से जहां कई सिद्धियां प्राप्त कर मानव कल्याण किया, वहीं लोक देवी-देवताओं ने अपने शौर्य व चमत्कार के माध्यम से असुरों व पृथ्वी पर पनप रही पापात्माओं को नेस्तनाबूद कर प्राणी मात्र को पल्लवित, विकसित और खुशहाल कर इस सृष्टि को शुद्ध करने का पावन कार्य किया. इसी कार्य के लिए इन देवी-देवताओं को कई मर्तबा ऐसी वस्तुओं तथा चीजों का भी सेवन करना पड़ा, जिसे आमतौर पर लोग वर्जित दृष्टि से देखते हैं.
नवदुर्गा के रूप में नौ देवियां आज भी आस्था का प्रतीक हैं. ऐसी ही आस्था के प्रतीक का एक स्थल नागौर जिले के रियांबड़ी उपखंड से 30 किलोमीटर दूर निकटवर्ती ग्राम भंवाल में स्थित प्राचीन धार्मिक जन-जन की आस्था का केंद्र विश्व विख्यात ढाई प्याला शराब का सेवन करने वाली श्री भंवाल माता का मंदिर है, जहां सूर्य की पहली किरण माता के चरणों को स्पर्श करती है.
माता के निज मंदिर में दो प्रतिमाएं क्रमशः कालीका माता और ब्रह्माणी माता की प्रतिमा हैं. कालीका माता की प्रतिमा ढाई प्याला मदिरा शराब का सेवन करती है एवं ब्रह्माणी माता की प्रतिमा नारियल, मक्काणा, मोईतिल्ली, चूरमा, लड्डू, जलेबी, मावा की मिठाई आदि मीठा प्रसाद ग्रहण करती है.
डकेत-धाड़ायत-डाकुओं द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार
श्री भंवाल माता मंदिर में लगे शिलालेख के आधार पर मंदिर का विक्रम संवत 1170, एकम बदी जैष्ठ माह में डकेत-धाड़ायत-डाकुओं द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया. किवदंतियों के अनुसार बताया जाता है कि इस गांव को पूर्व में भंवाल गढ़ के नाम से जाना जाता था. जनश्रुतियों के अनुसार गुजरात-काठियावाड़ के डकेत-धाड़ायत डाकू किसी गांव को लूटकर इस रास्ते से निकल रहे थे. तब उनके पीछे पुलिस पड़ गई थी और उन डाकुओं को पकड़ने के लिए पुलिस ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था. तब उन्हें इस जंगल-ओरण में जर्जर हालत में प्राचीन माता का मंदिर नजर आया. तभी सभी डाकुओं ने माता के सामने हाथ जोड़कर पुलिस द्वारा नहीं पकड़े जाने की प्रार्थना की. माता ने डाकुओं को पुलिस से बचाकर उनकी रक्षा की. तभी से डाकुओं के मन में भंवाल माता के प्रति उसी दिन से श्रद्धा जाग उठी.
