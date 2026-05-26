/गर्मी, गुस्सा और गहमागहमी! डीडवाना के कृषि कॉलेज में छात्रों का फूटा आक्रोश, आंदोलन ने पकड़ा उग्र रूप

Deedwana News: डीडवाना जिले के मौलासर क्षेत्र में स्थित राजकीय कृषि महाविद्यालय के छात्रों का प्रशासन की अनदेखी के खिलाफ उग्र प्रदर्शन देखने को मिला. लंबे समय से अपनी जायज मांगों को लेकर केवल आश्वासन पा रहे छात्र-छात्राओं के सब्र का बांध मंगलवार को टूट गया. आक्रोशित छात्रों ने कॉलेज के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया, जिससे दो शिक्षक और एक सुरक्षाकर्मी अंदर ही बंधक बन गए.

मामले की गंभीरता और हंगामे की सूचना मिलते ही तहसीलदार तुकाराम तुरंत दलबल के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने ताला खुलवाने और छात्रों को शांत करने के लिए समझाइश का प्रयास किया, लेकिन छात्र अपनी मांगों पर अड़े रहे और प्रशासनिक अधिकारियों की एक न सुनी करीब 45 डिग्री सेल्सियस के टॉर्चर करने वाले तापमान के बावजूद छात्र कॉलेज के बाहर धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी की. इस चिलचिलाती धूप और लू के बीच प्रदर्शन कर रहे छात्रों में से एक छात्र की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा. छात्र के बेहोश होते ही मौके पर हड़कंप मच गया, जिसे तुरंत स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उसका उपचार किया जा रहा है.

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छात्रों का कहना है कि इस भीषण गर्मी में अगर किसी भी छात्र-छात्रा को कुछ होता है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी केवल और केवल प्रशासन की होगी छात्रों ने जिला कलेक्टर के नाम लिखे अपने मांग पत्र में प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. छात्रों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से महाविद्यालय की कक्षाएं महज एक अस्थाई भवन के कमरे में संचालित हो रही हैं.कॉलेज का नया और आधुनिक भवन बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद छात्रों को वहां शिफ्ट नहीं किया जा रहा है.

मय पर नियमित और व्यवस्थित कक्षाएं न लगने के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई पूरी तरह बाधित हो रही है.संसाधनों के अभाव के कारण छात्र-छात्राएं गहरे मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं. साथ ही, नियमानुसार मिलने वाले ''थर्ड ईयर'' के विद्यार्थियों के शैक्षणिक भ्रमण की सुविधा भी उन्हें नहीं दी जा रही है.विद्यार्थियों का साफ कहना है कि प्रशासन केवल तारीख पर तारीख और कोरे आश्वासन देता आ रहा है, लेकिन धरातल पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही. छात्रों ने प्रशासन को दो टूक चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगों का स्थाई समाधान कर कॉलेज को नए भवन में स्थानांतरित नहीं किया जाता, उनका यह आंदोलन और उग्र रूप अख्तियार करेगा.