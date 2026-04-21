Nagaur News: प्रदेशभर में इन दिनों शादियों का सीजन पूरे जोर पर चल रहा है. हर जगह बैंड-बाजे और रौनक देखने को मिल रही है. लोग अपनी शादी को खास बनाने के लिए नए-नए तरीके अपना रहे हैं. कहीं सजावट अलग दिखती है तो कहीं खाने का अंदाज लोगों को आकर्षित करता है.

इसी के साथ शादी के कार्ड भी अब पहले जैसे साधारण नहीं रहे. लोग अपनी पसंद और सोच के अनुसार अलग-अलग डिजाइन के कार्ड बनवा रहे हैं. कुछ कार्ड अंग्रेजी में छपते हैं, तो कुछ हिंदी या राजस्थानी भाषा में. कई लोग कार्ड पर भगवान की तस्वीर लगाते हैं, तो कुछ अपने परिवार के फोटो भी शामिल करते हैं. कई बार शादी के कार्ड पर समाज के बड़े नेताओं या प्रेरणादायक व्यक्तियों की तस्वीरें भी देखने को मिलती हैं. ऐसे कार्ड लोगों का ध्यान जल्दी खींच लेते हैं और चर्चा का विषय बन जाते हैं. अब इसी तरह का एक अनोखा कार्ड राजस्थान के नागौर जिले से सामने आया है, जो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है.

यह शादी का कार्ड राजस्थानी भाषा में छपवाया गया है, जो इसे और भी खास बना रहा है. कार्ड के ऊपर भगवान गणेश की तस्वीर के साथ महाराजा सूरजमल जाट की फोटो लगाई गई है. साथ ही एक पंक्ति भी लिखी गई है- “झुके नवाब, झुके मुगल, झुक गया गगन सारा, जो कभी ना झुका, ऐसा हिंदुवीर था सूरजमल जाट हमारा.” यह पंक्ति कार्ड को एक अलग पहचान देती है. कार्ड के दूसरे हिस्से में किसान नेता स्वर्गीय बलदेव राम मिर्धा और नाथूराम मिर्धा की तस्वीरें भी छापी गई हैं. इन तस्वीरों के नीचे लिखा गया है- “अन्नदाता किसानां ने जमीन री खातेदारी रो हक दिलवाण आला.” इससे साफ नजर आता है कि कार्ड के जरिए समाज और इतिहास से जुड़ी भावनाओं को भी जोड़ा गया है.

जानकारी के अनुसार, यह कार्ड नागौर जिले के सेवड़ी गांव निवासी चुनाराम तरड़ ने अपने बेटे रविंद्र की शादी के लिए छपवाया है. खास बात यह है कि चुनाराम तरड़ खुद आरएसी में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं. यह अनोखा कार्ड अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इसे अलग सोच और परंपरा से जुड़ा हुआ मान रहे हैं. कई लोग इस तरह के कार्ड की सराहना कर रहे हैं, तो कुछ इसे एक नई पहल के रूप में देख रहे हैं. कुल मिलाकर यह कार्ड इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है.