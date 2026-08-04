/लोकसभा में गूंजा मानगढ़ धाम का मुद्दा, हनुमान बेनीवाल ने केंद्र सरकार को घेरा

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Nagaur News: राजस्थान के नागौर सांसद एवं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने सोमवार को लोकसभा में राजस्थान के ऐतिहासिक मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया.
सांसद ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या सरकार मानगढ़ धाम के जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करते हुए उसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने पर विचार कर रही है. सांसद ने कहा कि मानगढ़ धाम केवल राजस्थान ही नहीं, बल्कि गुजरात, मध्यप्रदेश सहित पूरे देश के आदिवासी समाज की अस्मिता, बलिदान और स्वतंत्रता चेतना का प्रतीक है.
गोलीबारी में हजारों आदिवासी हुए थे शहीद
मानगढ़ की पहाड़ियों पर हजारों भील-आदिवासियों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष किया था और अंग्रेजी हुकूमत द्वारा की गई गोलीबारी में हजारों आदिवासी शहीद हुए थे. केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने जवाब में कहा कि यह स्मारक राष्ट्रीय स्मारक बनने योग्य नहीं है. बेनीवाल ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने बड़े जनजातीय बलिदान स्थल को आज तक वह राष्ट्रीय सम्मान नहीं मिल सका, जिसका वह वास्तविक हकदार है. उन्होंने कहा कि इतिहास न केवल इमारतों और पुरातात्विक संरचनाओं से बनता है बल्कि उन बलिदानों से भी बनता है जिन्होंने देश की स्वतंत्रता और सामाजिक चेतना को दिशा दी.
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिया जवाब
लोकसभा में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उत्तर में यह भी बताया कि मानगढ़ धाम को प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने योग्य नहीं माना गया है और वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि सरकार को मानगढ़ धाम के महत्व का मूल्यांकन केवल पुरातात्विक मानकों तक सीमित नहीं रखना चाहिए. यह स्थल जनजातीय स्वतंत्रता आंदोलन, सामाजिक जागरण और औपनिवेशिक दमन के विरुद्ध संघर्ष की जीवंत स्मृति है.
गौरवशाली इतिहास से जोड़ने के लिए ठोस कदम उठाए
उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार मानगढ़ धाम के लिए विशेष राष्ट्रीय स्मृति एवं जनजातीय गौरव संरक्षण योजना बनाए, इसे राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करें और आने वाली पीढ़ियों को इस गौरवशाली इतिहास से जोड़ने के लिए ठोस कदम उठाए और इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित करें.
सांसद बेनीवाल ने कहा कि मानगढ़ के शहीदों का सम्मान करना केवल आदिवासी समाज का नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र का कर्तव्य है. उन्होंने इस विषय पर संघर्ष जारी रखने और संसद से लेकर जनमानस तक मानगढ़ के इतिहास को उचित स्थान दिलाने का संकल्प दोहराया.
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