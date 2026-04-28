/क्या पिपलोद हादसे से नहीं लिया सबक ? डीडवाना में स्कूल की छत की घटिया मरम्मत, SDRF फंड में बड़ा खेल

Didwana News : डीडवाना कुचामन जिले में बड़े भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है. यहां SDRF फण्ड के तहत सरकारी स्कूलों की रिपेरिंग के नाम पर लीपापोती कर करोड़ों के सरकारी फण्ड का दुरूपयोग किया गया है.

पिछले साल मानसून के वक्त जर्जर स्कूलों में हुए हादसों के बाद सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों की मरम्मत के लिए SDRF फण्ड से मरम्मत के आदेश दे दिये थे. इसके लिए डीडवाना कुचामन जिले में 1000 से ज्यादा स्कूलों के लिए ये राशि आवंटित की गई. लेकिन स्कूलों में मरम्मत के नाम पर केवल छत के ऊपर बिना छत को स्क्रब करें ही घटिया क्वालिटी की वाटर प्रूफिंग कर इतिश्री कर दी गयी.

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टेंडर की शर्तों के विरुद्ध ना तो छतों को स्क्रब किया गया ना ही सही तरीके से वाटर प्रूफिंग ही हुई. ZEE राजस्थान की टीम ने जब स्कूलों में जाकर देखा तो कई स्कूलों में अभी से यह वाटर प्रूफिंग उखड़ चुकी है.

ये ही नहीं कई स्कूलों पर तो वाटर प्रूफिंग ही नहीं की गई और केवल रबर पेंट से दरारों को पाटकर पैसे की बंदरबाँट हो गयी.

लादड़िया के महात्मा गांधी स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि केवल 10×20 के एरिया में यह वाटर प्रूफिंग के नाम पर ऊपर परत बिछाई गई है. इसके अलावा कोई काम नहीं किया गया. लादड़िया के ही सीनियर सेकंडरी स्कूल में जो वाटर प्रूफिंग की परत बिछाई गई वो अभी से उखड़ गई. यहां तो वाईस प्रिंसिपल ने हमें काम दिखाने से ही मना कर दिया गया.

ठेकेदारों ने सरकारी अधिकारीयों से मिलीभगत कर इस घटिया निर्माण के भी पैसे उठा लिए. इस बारे में हमने मौलासर बेल्ट के कई स्कूलों का जायजा लेकर समसा के इंजिनियर स्थानीय JEN से सम्पर्क किया तो उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया गया.