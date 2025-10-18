रमेश रूलानिया मर्डर केस, मुख्य शूटर समेत 3 आरोपी गिरफ्तार, तिरुपति में सिर मुंडवाकर...

Ramesh Rulania Murder Case: राजस्थान में कारोबारी रमेश रूलानिया मर्डर केस में डीडवाना-कुचामन पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने मुख्य शूटर गणपत गुर्जर समेत तीन आरोपियों को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है. पुलिस से बचने के लिए तीनों ने अपना हुलिया बदल लिया था और पिछले आठ दिनों से लगातार ट्रेन व बसों में सफर कर फरारी काट रहे थे.

गिरफ्तार आरोपियों में गणपत गुर्जर, धर्मेंद्र गुर्जर और महेश गुर्जर शामिल हैं. तीनों पर एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने कुछ दिन पहले ही एक-एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया था.

तिरुपति में सिर मुंडवाकर बदला हुलिया

हत्या के बाद आरोपी गांवों के रास्तों से होते हुए तिरुपति बालाजी पहुंचे, जहां तीनों ने सिर मुंडवाकर भेष बदल लिया ताकि कोई पहचान न सके. पकड़े जाने से बचने के लिए वे लगातार बसों और ट्रेनों में सफर करते रहे, जिससे उनकी लोकेशन ट्रेस करना मुश्किल हो गया.

जुबैर अब भी फरार

इस हत्याकांड का चौथा आरोपी जुबैर अहमद, जो एक लाख का इनामी बदमाश है, अभी तक फरार है. बताया जा रहा है कि तिरुपति दर्शन के बाद वह बाकी

तीनों से अलग हो गया था.

कोलकाता में मिली लोकेशन

गणपत, धर्मेंद्र और महेश तिरुपति से निकलकर हैदराबाद और झारखंड के रास्ते कोलकाता पहुंचे. पुलिस की AGTF और स्पेशल टीमों ने तकनीकी साक्ष्यों के जरिए उनकी मूवमेंट ट्रेस की और कोलकाता पुलिस की मदद से तीनों को एक बिल्डिंग से भागने के दौरान पकड़ लिया.

राजस्थान लाकर होगी पूछताछ

गिरफ्तार गणपत और महेश मकराना के बोरावड़ इलाके के रहने वाले हैं, जबकि धर्मेंद्र अजमेर का निवासी है. पुलिस की टीमें अब तीनों को राजस्थान लाकर पूछताछ करेंगी ताकि बाकी फरार आरोपियों और साजिशकर्ताओं की भूमिका उजागर हो सके.

