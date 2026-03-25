RBSE 10th Board Result 2026: डीडवाना-कुचामन जिले ने राजस्थान में हासिल किया दूसरा स्थान, हिमांशु टाक के आए 97 प्रतिशत नंबर

Deedwana News: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने के साथ ही डीडवाना-कुचामन जिले में खुशी की लहर दौड़ गई है. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा बटन दबाकर जारी किए गए इस परिणाम में डीडवाना-कुचामन जिले ने प्रदेश भर में दूसरा स्थान हासिल किया. जिले के सामान्य परिवारों से आने वाले बच्चों ने अपनी मेहनत और मेधा से सफलता की नई इबारत लिखी है.

हिमांशु टाक ने हासिल किए 97 प्रतिशत अंक

हिमांशु टाक ने 97 प्रतिशत अंक प्राप्त कर जिले की वरीयता सूची में अपनी जगह बनाई है. हिमांशु ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता और गुरुजनों के मार्गदर्शन को दिया है. ललिता जाखड़ ने 93.67 प्रतिशत अंक प्राप्त कर विद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन किया है.

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नगर के प्रमुख शिक्षण संस्थान पीएमश्री सोन देवी बागड़ बालिका विद्यालय का परिणाम 95.50 प्रतिशत रहा. विद्यालय की कुल 89 छात्राओं में से 37 ने प्रथम श्रेणी, 31 ने द्वितीय और 17 ने तृतीय श्रेणी प्राप्त की. केवल एक छात्रा अनुत्तीर्ण रही विद्यालय के प्रधानाचार्य पवन कुमार शास्त्री, कन्हैया लाल, प्रवीण कुमार सहित अन्य शिक्षक स्वयं विद्यार्थियों के निवास स्थान पर पहुंचे.

दूसरे पायदान पर

शिक्षकों ने छात्राओं को माला पहनाकर उनका मुंह मीठा करवाया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. प्रधानाचार्य पवन कुमार शास्त्री ने बताया कि जिले में कुचामन, मोलासर और डीडवाना जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट कोचिंग संस्थानों और विद्यालयों का जाल बिछा हुआ है. यहां के शिक्षकों का समर्पण और मेहनत ही है कि राज्य स्तर पर हम दूसरे पायदान पर पहुंचे हैं.

शास्त्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार द्वारा उपस्थिति की अनिवार्यता और ऑनलाइन मॉनिटरिंग के नियमों में की गई सख्ती के कारण अब केवल वही छात्र परीक्षा में बैठ पा रहे हैं, जो नियमित रूप से स्कूल आते हैं.

इसके अलावा, वर्तमान परीक्षा पैटर्न (पैराग्राफ आधारित प्रश्न) ने भी छात्रों को बेहतर स्कोर करने में मदद की है. इस गौरवशाली उपलब्धि पर जिले के शिक्षा विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों ने सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं.

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