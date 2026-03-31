डीडवाना की बेटी दीपिका ने किया कमाल, साइंस स्ट्रीम में 99.80% लाकर टॉप-5 में बनाई जगह

Didwana Topper Deepika Ranawat: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) ने 12वीं कक्षा का रिजल्ट 2026 आज 31 मार्च को सुबह 10 बजे आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है. आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों संकायों के परिणाम का लिंक बोर्ड की वेबसाइट पर एक्टिव कर दिया गया है. राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ऑनलाइन माध्यम से रिजल्ट की घोषणा की. इस दौरान बोर्ड के प्रशासक शक्ति सिंह राठौड़ और सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ भी बोर्ड कार्यालय से कार्यक्रम में शामिल रहे.

इस बार के परिणामों में छात्राओं का प्रदर्शन खास तौर पर चर्चा में है. टॉपर्स की सूची में टॉप-5 में चार लड़कियों ने अपनी जगह बनाकर शानदार उपलब्धि हासिल की है. इससे यह साफ हो गया है कि इस साल भी बेटियों ने पढ़ाई के क्षेत्र में बाजी मारी है.

साइंस संकाय में डीडवाना की छात्रा दीपिका रानावत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 99.80 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं और टॉप-5 छात्रों में अपना नाम दर्ज कराया है. उनकी इस उपलब्धि ने न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है.

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दीपिका रानावत ने अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरुजनों और परिवार के आशीर्वाद को दिया है. उन्होंने बताया कि वे नियमित रूप से सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई शुरू करती थीं, जिससे उन्हें पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखने में मदद मिली. उनकी मेहनत और अनुशासन का ही नतीजा है कि वे इतनी बड़ी सफलता हासिल कर पाईं.

देश की सेवा करना चाहती हैं दीपिका

भविष्य की योजनाओं के बारे में बात करते हुए दीपिका ने बताया कि वे आगे चलकर सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हैं और देश की सेवा करना उनका लक्ष्य है. मोबाइल के उपयोग को लेकर उन्होंने कहा कि मोबाइल से पूरी तरह दूरी बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल सीमित और समझदारी से करना चाहिए.

राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट 2026 कई छात्रों के लिए नई संभावनाओं के दरवाजे खोलने वाला साबित हुआ है. खासकर छात्राओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन ने यह साबित कर दिया है कि मेहनत और लगन से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है.

कैसे करें रिजल्ट चेक

रिजल्ट चेक करने की प्रक्रिया बेहद आसान है. सबसे पहले छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. इसके बाद होमपेज पर 'Senior Secondary Result 2026' या 'RBSE 12th Result 2026' के लिंक पर क्लिक करना होगा. फिर अपना रोल नंबर और जरूरी विवरण भरकर सबमिट बटन दबाना होगा. इसके बाद पूरा रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड कर सुरक्षित रखा जा सकता है.

छात्रों को सलाह दी जाती है कि रिजल्ट जारी होने के समय वेबसाइट पर अत्यधिक ट्रैफिक के कारण साइट स्लो हो सकती है. ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है और बार-बार पेज रिफ्रेश करने से बचें. थोड़ी देर बाद दोबारा प्रयास करने पर रिजल्ट आसानी से देखा जा सकेगा. यह भी ध्यान रखें कि ऑनलाइन डाउनलोड की गई मार्कशीट अस्थायी होती है, जबकि मूल मार्कशीट के लिए संबंधित स्कूल से संपर्क करना होगा.

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