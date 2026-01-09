Nagaur Hanuman Beniwal News: पंचायत चुनाव से पहले नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने बड़ा सियासी दांव खेला है. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) की ओर से शनिवार को नागौर जिले के रियां बड़ी में एक विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है. पार्टी कार्यालय से जारी प्रेस बयान के अनुसार, यह रैली दोपहर 12:15 बजे शुरू होगी. रैली का आयोजन मेड़ता विधानसभा क्षेत्र सहित आसपास के इलाकों की जनसमस्याओं को लेकर किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में किसान, युवा और मजदूर शामिल होंगे.

आरएलपी की इस रैली को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के साथ-साथ कई वरिष्ठ नेता और स्थानीय जनप्रतिनिधि संबोधित करेंगे. पार्टी का कहना है कि यह रैली जनता से जुड़े गंभीर मुद्दों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है.

इन मुद्दों को लेकर होगा आंदोलन

रैली में प्रमुख रूप से बजरी माफियाओं की मनमानी और बजरी खनन से जुड़ी अवैध गतिविधियों का मुद्दा उठाया जाएगा. इसके अलावा, रेलवे लाइनों में अधिग्रहित भूमि के गलत सर्वे और कम मुआवजे से प्रभावित किसानों को उनका न्यायोचित हक दिलाने, मेड़ता विधानसभा क्षेत्र में अतिवृष्टि से प्रभावित गांवों को आपदा की श्रेणी में शामिल कराने, विद्युत हाई टेंशन लाइन के कार्य से प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिलाने, धनापा–पुंदलू क्षेत्र में भाजपा नेताओं के इशारे पर गौचर भूमि की किस्म परिवर्तन के मामलों और फसल बीमा कंपनियों की मनमर्जी जैसे मुद्दों को जोर-शोर से उठाया जाएगा.

खून से लिखा ज्ञापन सौंपा

इससे पहले गुरुवार को नागौर स्थित सांसद आवास पर अलाय को पंचायत समिति मुख्यालय बनाए जाने की मांग को लेकर आंदोलित नागरिकों ने सांसद हनुमान बेनीवाल को खून से लिखा ज्ञापन सौंपा. इस दौरान बेनीवाल ने कहा कि कड़ाके की ठंड में किसान आंदोलन कर रहे हैं और सरकार को चाहिए कि वह आंदोलनरत पक्ष की मांगों पर त्वरित और सकारात्मक संज्ञान ले.

खरीद केंद्रों पर मनमानी पर लगेगी लगाम

गुरुवार को नागौर आवास पर आयोजित जन-सुनवाई में नागौर, चूरू और बीकानेर सहित कई जिलों के किसानों ने समर्थन मूल्य पर मूंगफली और मूंग खरीद केंद्रों पर ठेकेदारों और कर्मचारियों की मनमानी को लेकर सांसद को ज्ञापन सौंपा. सांसद हनुमान बेनीवाल ने तुरंत राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों से दूरभाष पर बात कर खरीद केंद्रों पर मनमानी रोकने और किसानों की उपज बिना बाधा के खरीदने के निर्देश दिलवाए.

जन-सुनवाई में पहुंचे लोग

नागौर स्थित सांसद आवास पर आयोजित जन-सुनवाई में सड़क, पानी, स्वास्थ्य और बिजली से जुड़ी समस्याओं को लेकर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे. सांसद ने समस्याएं सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए.

माली समाज का निमंत्रण

इसी दौरान माली समाज के प्रतिनिधियों ने नागौर आवास पर आयोजित हो रही श्रीमद भागवत कथा का निमंत्रण सांसद हनुमान बेनीवाल को दिया.

छात्राओं का सम्मान

मध्यप्रदेश के ग्वालियर में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय स्तरीय विद्यालय हॉकी प्रतियोगिता में खींवसर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम नागड़ी स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राएं रेणुका कागट और भावना सोउ ने राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया. गुरुवार को दोनों छात्राओं ने सांसद से मुलाकात की, जहां सांसद हनुमान बेनीवाल ने उन्हें नगद पारितोषिक देकर सम्मानित किया और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं.

