बजरी माफियाओं के खिलाफ हनुमान बेनिवाल का बड़ा कदम, रियां बड़ी में होगी RLP की रैली, ये मुद्दे होंगे शामिल

Nagaur News: नागौर जिले के रियां बड़ी कस्बे में शनिवार को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) द्वारा एक विशाल जनरैली का आयोजन किया जा रहा है. यह रैली डाक बंगले के पास दोपहर 12:15 बजे शुरू होगी.
Trending Photos
Nagaur News: राजस्थान के नागौर जिले के रियां बड़ी कस्बे में शनिवार को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) द्वारा एक विशाल जनरैली का आयोजन किया जा रहा है. यह रैली डाक बंगले के पास दोपहर 12:15 बजे शुरू होगी. पार्टी कार्यालय से जारी प्रेस बयान के अनुसार, यह रैली मेड़ता विधानसभा क्षेत्र सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों की जनसमस्याओं को लेकर आयोजित की जा रही है.
इस रैली में बड़ी संख्या में किसान, युवा और मजदूर वर्ग के लोगों के शामिल होने की संभावना है. रैली को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के साथ-साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता और स्थानीय जनप्रतिनिधि संबोधित करेंगे.
रैली के माध्यम से क्षेत्र से जुड़ी कई गंभीर समस्याओं को उठाया जाएगा, जिनमें बजरी माफियाओं की मनमानी और अवैध बजरी खनन, रेलवे लाइनों में अवाप्त भूमि का गलत सर्वे और प्रभावित किसानों को कम मुआवजा, मेड़ता विधानसभा क्षेत्र में अतिवृष्टि से प्रभावित गांवों को आपदा श्रेणी में शामिल कराने की मांग, हाई टेंशन विद्युत लाइनों से प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा, धनापा-पुंदलू क्षेत्र में गौचर भूमि की किस्म परिवर्तन से जुड़े मामले, फसल बीमा कंपनियों की मनमानी के खिलाफ विरोध प्रमुख रूप से शामिल हैं.
यह भी पढ़ें- Rajasthan Female Supervisor Recruitment 2026: महिला सुपरवाइजर भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी, जानें पूरी प्रक्रिया
आरएलपी नेताओं का कहना है कि यह रैली किसानों और ग्रामीणों के अधिकारों के लिए एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन होगी. पार्टी का उद्देश्य प्रशासन और सरकार का ध्यान क्षेत्र की जमीनी समस्याओं की ओर आकर्षित करना है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंNagaur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!