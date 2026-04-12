Girlfriend के नाम किया था नशे की कमाई से बना आलीशान मकान, नशे के सौदागर की 1 करोड़ की काली कमाई पुलिस ने की सीज

Rajasthan Crime: नशे के अवैध कारोबार से अर्जित संपत्ति पर नागौर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है. ‘ऑपरेशन संकल्प - नशामुक्त नागौर’ अभियान के तहत पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए नशे के सौदागर बहादुर सिंह का आलीशान मकान सीज कर दिया है. यह मकान बाजार मूल्य में एक करोड़ रुपये से ज्यादा का है और आरोपी ने इसे अपनी प्रेमिका के नाम पर बनवाकर रखा था.



ऑपरेशन संकल्प के तहत सख्त कार्रवाई

नागौर जिला पुलिस अधीक्षक रोशन मीणा के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत सुरपालिया थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की. थानाधिकारी सुमन ने बताया कि दिल्ली से फ्रीजिंग आदेश की पुष्टि मिलने के बाद एनडीपीएस एक्ट की धारा 68एफ के तहत मकान को सीज किया गया. इस धारा के तहत नशे के अवैध कारोबार से प्राप्त संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान है.



प्रेमिका के नाम छिपाई गई संपत्ति

आरोपी बहादुर सिंह सुरपालिया थाना क्षेत्र के जानेवा गांव का निवासी है. वह वर्तमान में नागौर शहर के शारदापुरम इलाके में रह रहा था. पुलिस जांच में पता चला कि उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए नशे की तस्करी से कमाए पैसे से यह आलीशान मकान बनवाया और उसे अपनी प्रेमिका के नाम पर रजिस्टर्ड करवा रखा था.

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आरोपी पर पहले से दो मामले दर्ज

सीआई सुमन ने बताया कि बहादुर सिंह के खिलाफ बीकानेर जिले के पांचू थाने में स्मैक तस्करी के दो अलग-अलग मामले पहले से दर्ज हैं. दोनों मामले एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत हैं. पुलिस का कहना है कि आरोपी लंबे समय से नशे के कारोबार में सक्रिय था और इसी से प्राप्त आय से उसने यह मकान बनवाया था.



नशामुक्त नागौर अभियान तेज

पुलिस अधीक्षक रोशन मीणा के नेतृत्व में चल रहा ‘ऑपरेशन संकल्प’ अभियान नशे के सौदागरों की कमाई पर सीधा प्रहार कर रहा है. इस अभियान के तहत अब तक कई आरोपियों की संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं. पुलिस का कहना है कि नशे के धंधे से अर्जित हर संपत्ति को चिह्नित कर जब्त किया जाएगा, चाहे वह किसी भी नाम पर हो.



आमजन को राहत, अपराधियों को चेतावनी

यह कार्रवाई न सिर्फ नशे के कारोबारियों के लिए बड़ी चेतावनी है बल्कि आमजन को भी संदेश देती है कि प्रशासन नशामुक्त समाज बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. नागौर पुलिस अब आरोपी बहादुर सिंह की अन्य संपत्तियों की भी तलाश कर रही है.



पुलिस की आगे की रणनीति

पुलिस ने मकान सीज करने के साथ ही आरोपी के अन्य ठिकानों और संपत्तियों की जांच तेज कर दी है. एसपी रोशन मीणा ने कहा कि इस अभियान को और तेज किया जाएगा ताकि नशे का कारोबार पूरी तरह समाप्त हो सके.

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