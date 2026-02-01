दिव्यांग युवक का सपना पुलिस अधिकारी ने किया पूरा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

Didwana News: राजस्थान के डीडवाना से गौरान्वित करने वाले मामला सामने आया है. अक्सर पुलिस की सख्त छवि और अनुशासन की खबरें सुर्खियों में रहती हैं, लेकिन डीडवाना क्षेत्र से मानवता को गौरवान्वित करने वाली एक अनूठी तस्वीर सामने आई है, यहां एक पुलिस अधिकारी ने न केवल अपनी वर्दी का फर्ज निभाया, बल्कि एक बेबस दिव्यांग युवक के सपने को अपने कंधों का सहारा देकर सच कर दिखाया.

मिली जानकारी के अनुसार, डीडवाना थाना अधिकारी राजेंद्र सिंह कमांडो क्षेत्र में गश्त पर थे. इसी दौरान उनकी मुलाकात बालिया गांव के 30 वर्षीय युवक नदीम से हुई. जन्म से ही नदीम के न दोनों हाथ हैं और न ही दोनों पैर. बातचीत के दौरान नदीम ने अपनी एक मासूम सी इच्छा जाहिर की नदीम की इस इच्छा को सुनकर सीआई राजेंद्र सिंह का दिल पसीज गया.

उन्होंने तुरंत नदीम को ससम्मान थाने आने का निमंत्रण दिया. जब नदीम थाने पहुंचा, तो थाना अधिकारी ने उसे अपने कंधों पर बिठा लिया और पूरे थाने का भ्रमण करवाया. नदीम को थाने की कार्यप्रणाली के बारे में बारीकी से जानकारी दी. इतना ही नहीं, सम्मान के तौर पर अधिकारी ने अपनी पुलिस टोपी उतारकर नदीम के सिर पर रख दी.

थाना अधिकारी और दिव्यांग युवक की आत्मीयता का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग राजेंद्र सिंह कमांडो के इस नेक कार्य की जमकर सराहना कर रहे हैं. स्थानीय निवासियों का कहना है कि पुलिस का यह रूप समाज में सुरक्षा और विश्वास की भावना को और मजबूत करता है. नदीम को कंधों का सहारा चाहिए था और खाकी ने वह सहारा देकर यह साबित कर दिया कि वर्दी सिर्फ कानून व्यवस्था के लिए नहीं, बल्कि मानवता की सेवा के लिए भी है.