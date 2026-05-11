/मेड़ता के चाय वाले के बेटे का कमाल, इटली में दिखाएगा दम, AI और साइंस की दुनिया में हुई एंट्री

Sunil Batesar Success Story : प्रतिभा को किसी सुख-सुविधा की दरकार नहीं होती है. इस कहावत को सच कर दिखाया है. नागौर के मेड़ता जारोड़ा गांव में रहने वाले लाल सुनील बटेसर ने. जिनका सलेक्शन इटली के ट्राइस्टे स्थित विश्व प्रसिद्ध अब्दुल सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स के विशेष रिचर्स प्रोग्राम के लिए हो गया है.

सुनील की उपलब्धि के पीछे उनका कड़ा संघर्ष है. सुनील के पिता रतन बटेसर, मेड़ता रोड पुलिस थाने के बाहर ही एक छोटा सा चाय का केबिन चलाते हैं. लेकिन आर्थिक तंगी के बाद भी उन्होने बेटे की पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं आने दी और इसी की बदौलत उनका बेटा अब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर देश का लोहा मनवाएगा.

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फिलहाल सुनील बटेसर आईआईटी जोधपुर में अपनी रिसर्च कर रहे हैं. वे हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टिविटी जैसे विषय पर काम कर रहे है. ये साइंस की वो शाखा है जिसमें आने वाले वक्त में बिजली की बचत और तकनीक की दुनिया में क्रांति लायी जा सकती है. सुनील की रिसर्च के चलते उन्हे इटली के नामी संस्थान ने बुलाया है.

31 मई को सुनील रिसर्च के लिए इटली के लिये रवाना होंगे. जारोड़ा जैसे छोटे से गांव से निकलकर यूरोप के वैज्ञानिक गलियारों तक पहुंचना , इलाके के युवाओं के लिए प्रेरणा है. सुनील की ये कामियाबी नागौर और मेड़ता के लिए आज चर्चा का विषय बन चुकी है.

आपको बता दें कि इटली में होने वाला ये प्रोग्राम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मटेरियल्स सिमुलेशन के बीच संबंध पर आधारित है. सुनील अब इटली में दुनिया भर के नामचीन वैज्ञानिकों के साथ अपनी रिसर्च को साझा करेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के गुर सिखाएंगे. सुनील का लक्ष्य है कि इस रिसर्च के जरिए विज्ञान के क्षेत्र में भारत का नाम रोशन करें और समाज को तकनीक से फायदा पहुंचा सके.