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मेड़ता के चाय वाले के बेटे का कमाल, इटली में दिखाएगा दम, AI और साइंस की दुनिया में हुई एंट्री

Nagaur News : नागौर के जारोड़ा गांव  के सुनील बटेसर का नाम आज सबकी जुबान पर है. वजह है की सुनील बटेसर का इटली के प्रतिष्ठित रिसर्च प्रोग्राम में सलेक्शन हो गया है. पिता के साथ कभी चाय बेचने वाले सुनील की कहानी आपको जरूर पढ़नी चाहिए 

Edited byPragati PantReported byDamodar inaniya
Published: May 11, 2026, 12:34 PM|Updated: May 11, 2026, 12:34 PM
मेड़ता के चाय वाले के बेटे का कमाल, इटली में दिखाएगा दम, AI और साइंस की दुनिया में हुई एंट्री
Image Credit: Nagaur News

Sunil Batesar Success Story : प्रतिभा को किसी सुख-सुविधा की दरकार नहीं होती है. इस कहावत को सच कर दिखाया है. नागौर के मेड़ता जारोड़ा गांव में रहने वाले लाल सुनील बटेसर ने. जिनका सलेक्शन इटली के ट्राइस्टे स्थित विश्व प्रसिद्ध अब्दुल सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स के विशेष रिचर्स प्रोग्राम के लिए हो गया है.

सुनील की उपलब्धि के पीछे उनका कड़ा संघर्ष है. सुनील के पिता रतन बटेसर, मेड़ता रोड पुलिस थाने के बाहर ही एक छोटा सा चाय का केबिन चलाते हैं. लेकिन आर्थिक तंगी के बाद भी उन्होने बेटे की पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं आने दी और इसी की बदौलत उनका बेटा अब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर देश का लोहा मनवाएगा.

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फिलहाल सुनील बटेसर आईआईटी जोधपुर में अपनी रिसर्च कर रहे हैं. वे हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टिविटी जैसे विषय पर काम कर रहे है. ये साइंस की वो शाखा है जिसमें आने वाले वक्त में बिजली की बचत और तकनीक की दुनिया में क्रांति लायी जा सकती है. सुनील की रिसर्च के चलते उन्हे इटली के नामी संस्थान ने बुलाया है.

31 मई को सुनील रिसर्च के लिए इटली के लिये रवाना होंगे. जारोड़ा जैसे छोटे से गांव से निकलकर यूरोप के वैज्ञानिक गलियारों तक पहुंचना , इलाके के युवाओं के लिए प्रेरणा है. सुनील की ये कामियाबी नागौर और मेड़ता के लिए आज चर्चा का विषय बन चुकी है.

आपको बता दें कि इटली में होने वाला ये प्रोग्राम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मटेरियल्स सिमुलेशन के बीच संबंध पर आधारित है. सुनील अब इटली में दुनिया भर के नामचीन वैज्ञानिकों के साथ अपनी रिसर्च को साझा करेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के गुर सिखाएंगे. सुनील का लक्ष्य है कि इस रिसर्च के जरिए विज्ञान के क्षेत्र में भारत का नाम रोशन करें और समाज को तकनीक से फायदा पहुंचा सके.

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Pragati Pant

प्रगति पंत अवस्थी एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें 13 साल से ज्यादा का मीडिया अनुभव है. उन्होंने टीवी से शुरुआत करके डिजिटल मीडिया में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. वे नई तकनीक को जल्दी सीखती हैं और बदलते ट्रेंड के साथ खुद को आसानी से ढाल लेती हैं. खबरों के नए एंगल खोजकर उन्हें आसान और असरदार तरीके से पेश करना उनकी खासियत है. ज़ी राजस्थान डिजिटल में चीफ सब एडिटर, प्रगति अवस्थी, फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी में सीनियर पदों पर काम कर चुकी हैं.

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