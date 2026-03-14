Swarnim Rajasthan Nagaur: कलेक्टर चंपालाल ने बताया नागौर के विकास का रोडमैप, बोले- काफी संघर्षशील हैं यहां के लोग

Swarnim Rajasthan Nagaur: एक तरफ जहां ZEE Rajasthan न्यूज चैनल आप तक देश और प्रदेश की खबरें पहुंचाता है वहीं, दूसरी तरफ सामाजिक सरोकारों से पीछे नहीं हटता है. ज़ी राजस्थान न्यूज चैनल आए दिन समय-समय पर अपने सामाजिक दायित्वों का भी समय-समय पर निर्वहन करता है. इसी के चलते आज ज़ी राजस्थान का कारवां वीर तेजाजी, कर्माबाई और मीराबाई की जन्मभूमि नागौर जिले में पहुंचा.

धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध नागौर जिले में वीर तेजाजी का मंदिर, सूफी संत हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह मेंत दधिमती माता मंदिर, चतुरदास जी महाराज जैसे ऐतिहासिक मंदिरों की भूमि कही जाती है.

नागौर राजस्थान का वह फेमस जिला है, जो कि अपने मार्बल के लिए भी देश-दुनिया में फेमस है. इसकी हस्तकला भी लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध है. यहां के बने प्लाश और पेचकश की देश-विदेश में डिमांड है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

बता दें कि आज का दिन नागौर के लिए बेहद खास रहा. दरअसल, आज सामाजिक सरोकार निभाने की कड़ी में ZEE Rajasthan न्यूज चैनल नागौर पहुंचा, जहां 'स्वर्णिम राजस्थान नागौर' कार्यक्रम में जिले के उन लोगों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने अपने काम से न केवल मानवता की सेवा की है बल्कि जिले का नाम भी रोशन किया है.

कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुई. कार्यक्रम के चीफ गेस्ट के तौर पर राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष सी आर चौधरी, राजस्थान लघु उद्योग निगम अध्यक्ष डॉ. आरुषि मलिक ने शिरकत की. इनके अलावा नागौर पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा और कार्यवाहक जिला कलेक्टर चंपालाल जीनगर ने भी कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज करवाई.

कार्यक्रम में चैनल हेड डॉ. मनीष शर्मा ने ZEE Rajasthan चैनल को टीआरपी में नंबर 1 बनाने के लिए सभी का शुक्रिया अदा किया और नागौर के इतिहास को लेकर कही बड़ी बात कही.

दूसरी तरफ नागौर के कार्यवाहक जिला कलेक्टर चंपालाल जीनगर ने कहा कि नागौर हर क्षेत्र में विकास की राह पर हैं. यहां पर तमाम ऐसी चीजें बनती हैं, जो कि न केवल देशभर में बल्कि विदेशों में भी भेजी जाती हैं. यहां के लोग काफी संघर्षशील हैं.

कार्यक्रम में राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष सी आर चौधरी ने अपने संबोधन की शुरुआत ‘भारत माता की जय’ के साथ की. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का विजन है ‘सबका साथ-सबका विकास’. इसी के चलते देश तेजी से तरक्की कर रहा है. उन्होंने कहा कि सरकारें सब काम करती हैं बस अपनी स्पीड पर ध्यान देनेकी जरूरत है. यही वजह है कि आज राजस्थान तेजी से तरक्की कर रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Nagaur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-