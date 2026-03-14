Swarnim Rajasthan Nagaur: जब एक मंच पर जुटे नागौर के 'रत्न', स्वर्णिम राजस्थान कार्यक्रम में दिखा जिले की प्रतिभा का दम

Swarnim Rajasthan Nagaur: एक ओर ZEE Rajasthan न्यूज चैनल जहां दर्शकों तक देश और प्रदेश की ताज़ा खबरें पहुंचाता है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक सरोकारों को भी बराबर महत्व देता है. इसी क्रम में चैनल समय-समय पर अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए समाज के लिए प्रेरणादायक पहल करता रहता है. इसी पहल के तहत आज ZEE Rajasthan का कारवां वीर तेजाजी, कर्माबाई और मीराबाई की जन्मभूमि नागौर जिले मेंमें पहुंचा.

इसी खास पहचान के बीच आज का दिन नागौर के लिए विशेष रहा. सामाजिक सरोकार की इस पहल के तहत ZEE Rajasthan ने यहां एक कार्यक्रम आयोजित कर जिले के उन लोगों को सम्मानित किया, जिन्होंने अपने कार्यों से मानवता की सेवा करते हुए जिले का नाम गौरवान्वित किया है.

कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुई. समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष सी आर चौधरी और राजस्थान लघु उद्योग निगम की अध्यक्ष आरुषि मलिक मौजूद रहीं. इसके अलावा नागौर के पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा और कार्यवाहक जिला कलेक्टर चंपालाल सहित कई गणमान्य लोगों ने भी कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. कार्यक्रम चैनल हेड मनीष शर्मा के कुशल नेतृत्व में संपन्न हुआ.

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स्वर्णिम राजस्थान नागौर कार्यक्रम में सम्मानित होने वाले लोगों के नाम और सम्मान की वजह इस प्रकार हैं-

गोविन्द सिंह, एसडीएम, नागौर

नागौर एसडीएम गोविन्द सिंह द्वारा एसडीएम के पद पर रहते हुए सैंकड़ों मामलों का निस्तारण करवाया गया. साथ ही नागौर में आई बाढ़ के समय गली गली खुद अपनी टीम के साथ पानीमें जाकर बाढ़ ग्रस्त लोगों को सुरक्षित बाहर निकलवाया तथा उनके खाने और रहने की समुचित व्यवस्था करवाई.



सुरेश चौधरी, थानाधिकारी, मूण्डवा

मूण्डवा थाने मेमेंतैनात थानाधिकारी पद पर सुरेश चौधरी ने अपने क्षेत्र में नशे के खिलाफ लगातार करवाई करके युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया. वहीं, मूण्डवा के वेंकटेश मंदिर मेंमें हुई 50 लाख की चोरी का 17 दिनोंमें 9000 किलोमीटर 7 प्रदेश मेमेंपीछा किया. इस दौरान 1500 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले, 50 बस स्टैंड, 3 एयरपोर्ट पर चोरों की तलाश कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया. इस दौरान थानाधिकारी सुरेश चौधरी ने कहा या तो चोरी का खुलासा कर दूंगा नहीं तो मूण्डवा छोड दूंगा. चोरी का खुलासा करने पर शहरवासियों ने नागौर पुलिस का जोरदार स्वागत किया.



पवन मांजू, प्राचार्य, राजकीय विद्यालय थलांजू

पवन मांजू वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय थलांजू में प्राचार्य के पद पर कार्यरत हैं. इसके साथ ही किसान छात्रावास के सचिव व राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद के जिलाध्यक्ष हैं. पवन मांजू को स्काउट के क्षेत्रमें राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है. प्राचार्य के पद रहते हुए विद्यार्थियों को मोटिवेशन करना, विद्यालय व ग्राम में पौधरोपण करवाना, गांव में भामाशाहों को प्रेरित करके विद्यालय में लाखों रुपये के सोलर सिस्टम लगवाने के साथ ही अपने गांव इंदास में राजकीय सेवारत कार्मिकों की टीम बनाकर गांव में पौधरोपण कर वाटिका स्थापित की गई है.



डॉ. हितेश, हड्डी रोग विशेषज्ञ

नागौर पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय जिला अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर हितेश चौधरी मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं. डॉक्टर हितेश चौधरी हड्डी रोग विशेषज्ञ में अपनी सेवाये दे रहे हैं. ड्यूटी टाइम के साथ छूट्टी के दिन भी सिरियस पेसेंट आने पर राजकीय चिकित्सालय में जाकर उनका इलाज करते हैं. वहीं अब तक 300 से ज्यादा सफल घुटने तथा कूल्हा का प्रत्यारोपण किया गया. 1000 से अधिक सफल हड्डी फ्रेक्चर के सफल ऑपरेशन किये गये. वही आने वाले मरीजों सरकारी योजनाओं से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है.



आर्यना चौधरी, नेशनल कबड्डी प्लेयर

नागौर के किसान परिवार में जन्मी आर्यना चौधरी ने परिवार समाज और जिले के साथ ही अपने प्रदेश का भी नाम रोशन किया है. बचपन से ही कबड्डी खलने का जुनून था. घर के काम के साथ साथ पढ़ाई की और कबड्डी में अपनी परफॉर्मेंमेंस देती रही. आर्यना चौधरी अब तक कबड्डी में 21 बार अलग अलग प्रतियोगिताओ मे नेशनल खेल चुकी हैं. कई बार चोटिल होने के बावजूद आज भी कबड्डी खेल जारी है. आर्यना चौधरी खेल स्टेडियम में अपने साथ कई जूनियर कबड्डी महिला खिलाड़ियों को भी कबड्डी सिखाती हैं.

जगदीश खोजा, सरपंच, पालडी जोधा

जगदीश खोजा मूण्डवा पंचायत समिति की पालडी जोधा ग्राम पंचायत से सरपंच पद पर हैं. ये मूण्डवा पंचायत समिति की ग्राम पंचायतो में सबसे कम उम्र के सरपंच है. शिक्षित होने के साथ ही उर्जावान है और अपनी ग्राम पंचायत में युवाओं के लिए जिले की सबसे पहले ग्राम पंचायत की और से निशुल्क लाइब्रेरी बनवाई ताकि युवाओं परीक्षाओ की तैयारी करे. वही अपनी पंचायत में हर गली में सीसी रोड, गांव में पार्क, हर गली में रोड लाइटिंग लगवाई गई. वहीं, सरपंच जगदीश खोजा खुद घर घर जाकर आमजन को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित होने के लिए प्रेरित करते हैं.

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