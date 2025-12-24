OBC सर्वे में ड्यूटी लगाने के विरोध में शिक्षकों का हल्ला बोल, SDM कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे BLO

Didwana News: राजस्थान के डीडवाना जिला मुख्यालय स्थित उपखंड कार्यालय के बाहर शिक्षकों और बीएलओ ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया. राज्य सरकार द्वारा ओबीसी सर्वे कार्य में शिक्षकों की ड्यूटी लगाए जाने के आदेश से आक्रोशित शिक्षक बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.



आंदोलनकारी शिक्षक अपनी मांगों का ज्ञापन व्यक्तिगत रूप से उपखंड अधिकारी को सौंपना चाहते थे, लेकिन कार्यालय में एसडीएम की अनुपस्थिति के कारण वहां गतिरोध पैदा हो गया. हालांकि प्रशासन की ओर से शिक्षकों को समझाइश कर तहसीलदार को ज्ञापन देने का आग्रह किया गया, लेकिन शिक्षकों ने इसे स्पष्ट रूप से मना करते हुए अपनी बात केवल उच्चाधिकारी के समक्ष ही रखने की जिद की.

एसडीएम के नहीं मिलने से नाराज शिक्षक उपखंड कार्यालय के मुख्य द्वार के बाहर ही धरने पर बैठ गए. प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने प्रशासन पर लगातार गैर-शैक्षणिक कार्यों का बोझ डालने का आरोप लगाते हुए कहा कि ओबीसी सर्वे जैसे विस्तृत कार्य में जुटने से स्कूलों में विद्यार्थियों की पढ़ाई का भारी नुकसान होगा.

शिक्षकों ने तर्क दिया कि डीडवाना उपखण्ड क्षेत्र के बीएलओ वर्तमान में एसआईआर कार्य एवं मतदाता सूची पुनरीक्षण के राष्ट्रीय कार्यक्रम में व्यस्त हैं, जो 15 जनवरी 2026 तक जारी रहेगा. इन परिस्थितियों में ओबीसी सर्वे का अतिरिक्त कार्य शिक्षकों के लिए अनावश्यक शारीरिक और मानसिक तनाव का कारण बन रहा है.

ज्ञापन के माध्यम से शिक्षकों ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान के स्पष्ट आदेश हैं कि बीएलओ को अन्य कार्यों से मुक्त रखा जाए और उन्हें ओबीसी सर्वे में न लगाया जाए. इसके बावजूद प्रशासन द्वारा उनपर यह कार्य थोपा जा रहा है.

शिक्षकों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि उन्हें इस कार्य से मुक्त नहीं किया गया, तो वे सामूहिक रूप से बीएलओ पद से इस्तीफा दे देंगे. आंदोलनकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक कोई जिम्मेदार उच्चाधिकारी आकर उनकी मांगों पर संतोषजनक आश्वासन नहीं देता, तब तक उनका धरना और नारेबाजी निरंतर जारी रहेगी.