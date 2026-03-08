'चोरी का माल लाऊंगा या मूण्डवा छोड़ दूंगा' थानाधिकारी ने 7 राज्यों में 9000 किमी पीछा कर पकड़े चोर!

Mundwa Temple Theft: नागौर जिले के मूण्डवा कस्बे में हाल ही में वेंकटेश मंदिर से हुई चोरी का मामला पुलिस की मेहनत और समर्पण से मात्र 17 दिनों में सुलझ गया. चोरी का माल लगभग 50 लाख रुपये का (मुख्य रूप से चांदी के बर्तन और आभूषण) बरामद कर लिया गया, जिसके बाद स्थानीय निवासियों ने पुलिस टीम का अपार उत्साह और सम्मान से स्वागत किया. यह घटना पुलिस और जनता के बीच विश्वास की मिसाल बन गई है.



मंदिर से चोरी की घटना और थानाधिकारी का प्रण

मूण्डवा के प्रसिद्ध वेंकटेश मंदिर में चोरों ने रात के समय घुसकर करीब 20 किलोग्राम चांदी के बर्तन और आभूषण चुरा लिए थे. चोरी की सूचना मिलते ही मूण्डवा थानाधिकारी सुरेश कुमार (जो उस समय किसी अन्य जांच में बाहर थे) शाम को लौटे और घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने भगवान वेंकटेश के सामने प्रण लिया कि "या तो चोरी का पूरा माल लेकर आऊंगा, नहीं तो मूण्डवा छोड़ दूंगा." इसी दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने अपनी टीम के साथ जांच शुरू की.



7 राज्यों में 9000 किमी का पीछा और गिरफ्तारी

पुलिस टीम ने दिन-रात एक कर दिया. जांच के दौरान 1500 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, 50 से ज्यादा बस स्टैंड, 13 रेलवे स्टेशन और तीन एयरपोर्ट पर अलग-अलग वेशभूषा में निगरानी की गई. आरोपियों का पीछा 7 राज्यों में लगभग 9000 किलोमीटर तक किया गया. आखिरकार मध्य प्रदेश के कटनी से दो आरोपियों हर्षकुमार और राहुल रजक को गिरफ्तार किया गया. हर्षकुमार मंदिर का पूर्व पुजारी निकला, जो चोरी का मास्टरमाइंड था. दोनों से पूरा चोरी का माल बरामद कर मंदिर को लौटा दिया गया.

शहरवासियों का भव्य स्वागत और जुलूस

चोरी का खुलासा होने पर मूण्डवा के निवासियों ने पुलिस की इस उपलब्धि पर खुशी जताई. उन्होंने नागौर एसपी मृदुल कच्छावा, थानाधिकारी सुरेश कुमार और पूरी टीम का स्वागत एक अनोखे अंदाज में किया. शहर में भव्य जुलूस निकाला गया, जिसमें थानाधिकारी सुरेश कुमार को घोड़ी पर बिठाया गया. जुलूस मूण्डवा थाने से वेंकटेश मंदिर तक गया. रास्ते में जगह-जगह पुष्प वर्षा, माला और साफा पहनाकर सम्मान किया गया. मंदिर पहुंचकर टीम ने भगवान वेंकटेश के दर्शन किए और आभार व्यक्त किया. यह स्वागत किसी रिटायरमेंट या विदाई का नहीं, बल्कि पुलिस की ईमानदारी और सफलता का जश्न था.



पुलिस की प्रतिबद्धता की मिसाल

थानाधिकारी सुरेश कुमार ने कहा कि यह सफलता पूरी टीम की मेहनत, तकनीकी जांच और जनता के सहयोग से संभव हुई. एसपी मृदुल कच्छावा ने भी टीम की सराहना की. यह घटना दिखाती है कि जब पुलिस संकल्पबद्ध हो तो अपराधियों को छिपने की जगह नहीं मिलती. मूण्डवा के लोगों ने पुलिस को "अपना" मानकर जो सम्मान दिया, वह पुलिस-जनता संबंधों को मजबूत करने वाला उदाहरण है. ऐसे प्रयासों से समाज में कानून का भय और विश्वास दोनों बढ़ता है.

