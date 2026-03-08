Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

'चोरी का माल लाऊंगा या मूण्डवा छोड़ दूंगा' थानाधिकारी ने 7 राज्यों में 9000 किमी पीछा कर पकड़े चोर!

Rajasthan News: नागौर जिले के मूण्डवा कस्बे में वेंकटेश मंदिर से हुई 50 लाख रुपये की चोरी का मामला पुलिस की असाधारण मेहनत और समर्पण से मात्र 17 दिनों में सुलझ गया. चोरी की सूचना मिलते ही मूण्डवा थानाधिकारी सुरेश कुमार ने भगवान वेंकटेश के सामने प्रण लिया कि "या तो चोरी का पूरा माल बरामद कर लाऊंगा, नहीं तो मूण्डवा छोड़ दूंगा." इसी दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने अपनी टीम के साथ जांच शुरू की.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Reported ByDamodar inaniya
Published:Mar 08, 2026, 09:56 AM IST | Updated:Mar 08, 2026, 09:56 AM IST

Trending Photos

राजस्थान के ज्योतिषी की सलाह, चैत्र मास में ये काम करेंगे तो मिलेगी सुख-समृद्धि
6 Photos
rajasthan news

राजस्थान के ज्योतिषी की सलाह, चैत्र मास में ये काम करेंगे तो मिलेगी सुख-समृद्धि

Karni Mata:राजस्थान का अनोखा मंदिर, जहां हजारों चूहों का जूठा प्रसाद पाना माना जाता है सौभाग्य!
8 Photos
Rajasthan Temple

Karni Mata:राजस्थान का अनोखा मंदिर, जहां हजारों चूहों का जूठा प्रसाद पाना माना जाता है सौभाग्य!

Petrol-Diesel Rates: राजस्थान में जारी हुए पेट्रोल-डीजल के दाम, आपके शहर में इस रेट पर मिल रहा एक लीटर तेल
7 Photos
Rajasthan Petrol Diesel Price Today

Petrol-Diesel Rates: राजस्थान में जारी हुए पेट्रोल-डीजल के दाम, आपके शहर में इस रेट पर मिल रहा एक लीटर तेल

राजस्थान में गोल्ड के भाव में फिर आया उछाल, चांदी के भी दाम जारी, जानें ताजा रेट
5 Photos
Rajasthan Gold Silver Price Today

राजस्थान में गोल्ड के भाव में फिर आया उछाल, चांदी के भी दाम जारी, जानें ताजा रेट

'चोरी का माल लाऊंगा या मूण्डवा छोड़ दूंगा' थानाधिकारी ने 7 राज्यों में 9000 किमी पीछा कर पकड़े चोर!

Mundwa Temple Theft: नागौर जिले के मूण्डवा कस्बे में हाल ही में वेंकटेश मंदिर से हुई चोरी का मामला पुलिस की मेहनत और समर्पण से मात्र 17 दिनों में सुलझ गया. चोरी का माल लगभग 50 लाख रुपये का (मुख्य रूप से चांदी के बर्तन और आभूषण) बरामद कर लिया गया, जिसके बाद स्थानीय निवासियों ने पुलिस टीम का अपार उत्साह और सम्मान से स्वागत किया. यह घटना पुलिस और जनता के बीच विश्वास की मिसाल बन गई है.


मंदिर से चोरी की घटना और थानाधिकारी का प्रण
मूण्डवा के प्रसिद्ध वेंकटेश मंदिर में चोरों ने रात के समय घुसकर करीब 20 किलोग्राम चांदी के बर्तन और आभूषण चुरा लिए थे. चोरी की सूचना मिलते ही मूण्डवा थानाधिकारी सुरेश कुमार (जो उस समय किसी अन्य जांच में बाहर थे) शाम को लौटे और घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने भगवान वेंकटेश के सामने प्रण लिया कि "या तो चोरी का पूरा माल लेकर आऊंगा, नहीं तो मूण्डवा छोड़ दूंगा." इसी दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने अपनी टीम के साथ जांच शुरू की.


7 राज्यों में 9000 किमी का पीछा और गिरफ्तारी
पुलिस टीम ने दिन-रात एक कर दिया. जांच के दौरान 1500 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, 50 से ज्यादा बस स्टैंड, 13 रेलवे स्टेशन और तीन एयरपोर्ट पर अलग-अलग वेशभूषा में निगरानी की गई. आरोपियों का पीछा 7 राज्यों में लगभग 9000 किलोमीटर तक किया गया. आखिरकार मध्य प्रदेश के कटनी से दो आरोपियों हर्षकुमार और राहुल रजक को गिरफ्तार किया गया. हर्षकुमार मंदिर का पूर्व पुजारी निकला, जो चोरी का मास्टरमाइंड था. दोनों से पूरा चोरी का माल बरामद कर मंदिर को लौटा दिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

शहरवासियों का भव्य स्वागत और जुलूस
चोरी का खुलासा होने पर मूण्डवा के निवासियों ने पुलिस की इस उपलब्धि पर खुशी जताई. उन्होंने नागौर एसपी मृदुल कच्छावा, थानाधिकारी सुरेश कुमार और पूरी टीम का स्वागत एक अनोखे अंदाज में किया. शहर में भव्य जुलूस निकाला गया, जिसमें थानाधिकारी सुरेश कुमार को घोड़ी पर बिठाया गया. जुलूस मूण्डवा थाने से वेंकटेश मंदिर तक गया. रास्ते में जगह-जगह पुष्प वर्षा, माला और साफा पहनाकर सम्मान किया गया. मंदिर पहुंचकर टीम ने भगवान वेंकटेश के दर्शन किए और आभार व्यक्त किया. यह स्वागत किसी रिटायरमेंट या विदाई का नहीं, बल्कि पुलिस की ईमानदारी और सफलता का जश्न था.


पुलिस की प्रतिबद्धता की मिसाल
थानाधिकारी सुरेश कुमार ने कहा कि यह सफलता पूरी टीम की मेहनत, तकनीकी जांच और जनता के सहयोग से संभव हुई. एसपी मृदुल कच्छावा ने भी टीम की सराहना की. यह घटना दिखाती है कि जब पुलिस संकल्पबद्ध हो तो अपराधियों को छिपने की जगह नहीं मिलती. मूण्डवा के लोगों ने पुलिस को "अपना" मानकर जो सम्मान दिया, वह पुलिस-जनता संबंधों को मजबूत करने वाला उदाहरण है. ऐसे प्रयासों से समाज में कानून का भय और विश्वास दोनों बढ़ता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJalore News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news