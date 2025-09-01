पहले CCTV कैमरे पर मारा स्प्रे, फिर चोरों ने ATM से लूटे लाखों रुपये

Nagaur News: नागौर जिले में आज अलुसबह बदमाशें ने एक एटीएम को लूट लिया. बदमाशों ने एसबीआई के एटीएम से 10 लाख 58 हजार रूपए निकाल लिए.
Trending Photos
Nagaur News: राजस्थान के नागौर जिले में आज अलुसबह बदमाशें ने एक एटीएम को लूट लिया. बदमाशों ने एसबीआई के एटीएम से 10 लाख 58 हजार रूपए निकाल लिए. वारदात आज अलसुबह करीब 3 बजे की बताई जा रही है. घटना की जानकारी मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची.
पुलिस ने ग्रामीणों से भी घटना के संबंध में इनपुट जुटाए. पुलिस ने घटना की सूचना एसबीआई के अधिकारियों को दी. करीब 1 बजे एसबीआई के अधिकारी मौके पर पहुंचे. सदर थाना इंचार्ज सुरेश कस्वां ने बताया कि गोगेलाव गांव में जीएसएस के पास लगे एटीएम से बीती रात करीब 3 बजे अज्ञात चोर नकदी चुरा ले गए.
बैंक अधिकारियों ने बताया कि कुछ दिन पहले ही एटीएम में पेमेंट जमा किया गया था. चोरों ने एटीएम को काटकर 10.58 लाख रूपए की लूट को अंजाम दिया है. बदमाशों ने एटीएम के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे पर स्प्रे मार दिया था. अभी आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. एक दुकान में लगे सीसीटीवी की फुटेज के आधार पर स्विफ्ट कार में चोरों के आने का अनुमान है.
आपको बता दें कि फरवरी 2024 में रात्रि विश्राम के लिए आए सीएम भजनलाल शर्मा से ग्रामीणों ने गांव में एक एटीएम लगाने की मांग की थी, उस समय सीएम के निर्देश पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये एटीएम लगाया गया था, लेकिन एटीएम पर कोई गार्ड मौजूद नहीं था. यहां दिन और रात में एटीएम पर कोई गार्ड मौजूद नहीं रहता है.
ग्रामीणों में आम चर्चा है कि बदमाशों को एटीएम की सिक्योरिटी के बारे में पूरी जानकारी थी. जिलेभर की पुलिस अभी मुंदियाड़ के गणपति मेले और खरनाल मेले की व्यवस्थाओं में जुटी है. ऐसे में पुलिस की अनुपस्थिति का चोरों ने फायदा उठाया और घटना को अंजाम दे दिया.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंNagaur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!