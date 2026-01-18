Zee Rajasthan
गौ तस्करी के प्रयास में चार युवक फंसे, लाडपुरा में ग्रामीणों ने गौ तस्करों को दबोचकर किया मुंडन

रियांबड़ी (नागौर): लाडपुरा गांव में गौ तस्करी की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार तस्करों को मौके पर दबोच लिया. पकड़े गए आरोपियों में से तीन लाडपुरा गांव के ही निवासी हैं, जबकि एक दौलतपुरा का युवक बताया जा रहा है.  

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Damodar inaniya
Published: Jan 18, 2026, 11:38 AM IST | Updated: Jan 18, 2026, 11:38 AM IST

गौ तस्करी के प्रयास में चार युवक फंसे, लाडपुरा में ग्रामीणों ने गौ तस्करों को दबोचकर किया मुंडन

Nagaur News: रियांबड़ी उपखंड के लाडपुरा क्षेत्र में गौ तस्करी की सूचना मिलने पर लाडपुरा गांव में बड़ा घटनाक्रम सामने आया. गांव वालों ने सतर्कता दिखाते हुए गौ तस्करी में लिप्त चार व्यक्तियों को मौके पर ही पकड़ लिया. पकड़े गए आरोपियों में से तीन लाडपुरा गांव के ही बताए जा रहे हैं, जबकि एक आरोपी दौलतपुरा गांव का युवक बताया गया है. सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. ग्रामीणों ने चारों आरोपियों को घेरकर पकड़ लिया .

बताया जा रहा है कि ग्रामीणों में गौ तस्करी को लेकर भारी आक्रोश था, जिसके चलते मौके पर आरोपियों के सिर मुंडवाए गए भौंह तथा आधी मूंछ भी काट दी गई. घटना की जानकारी मिलते ही पूर्व सरपंच जगाराम रावत ने तुरंत फोन के माध्यम से थांवला थाना पुलिस को सूचना दी. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और चारों आरोपियों को अपने साथ थाने ले गई. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और तस्करी से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है.

इस पूरे घटनाक्रम के दौरान दिनेश चौधरी, तिलोक राव, फ़ज़ल खान, रामदेव जी सैन, राजेन्द्र, मनीष कुमार, दिनेश, राव अशोक मेघवाल, गोपाल सैन सहित समस्त लाडपुरा गांव के लोग एकत्रित हो गए थे. ग्रामीणों का कहना है कि गौ तस्करी को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी इस तरह की गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी. ग्रामीणों की सजगता से एक बार फिर यह स्पष्ट हुआ कि क्षेत्र में गौवंश की सुरक्षा को लेकर लोग गंभीर हैं. वहीं पुलिस का कहना है कि मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे.

