Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

डीडवाना और इंदौर के प्रवासी इलाकों में दीपावली पर निभाई जाती है अनोखी परंपरा

Didwana News: डीडवाना में दीपावली से जुड़ी एक परंपरा है, जो पिछले सैकड़ों बरसों से जारी है. परंपरा के तहत महिलाएं युवतियां दीपावली की पूर्व संध्या पर अपने-अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर रंगोली बनाती है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में मांडने कहा जाता है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Damodar inaniya
Published: Oct 21, 2025, 04:56 PM IST | Updated: Oct 21, 2025, 04:56 PM IST

Trending Photos

क्या आप जानते हैं, राजस्थानी में भाईदूज की शुभकामाएं कैसे देते हैं?
7 Photos
Bhai dooj 2025

क्या आप जानते हैं, राजस्थानी में भाईदूज की शुभकामाएं कैसे देते हैं?

राजस्थान में मौसम ने ली करवट! शेखावाटी समेत इन संभागों में बूंदाबांदी का अलर्ट
6 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में मौसम ने ली करवट! शेखावाटी समेत इन संभागों में बूंदाबांदी का अलर्ट

भाई दूज पर लगाएं ये राजस्थानी मेहंदी डिजाइन, बढ़ जाएगी हाथों की सुंदरता
7 Photos
Bhai dooj 2025

भाई दूज पर लगाएं ये राजस्थानी मेहंदी डिजाइन, बढ़ जाएगी हाथों की सुंदरता

दिवाली की रात जैसलमेर में फैक्ट्री पर पैराशूट लगा बम गिरा! जोधपुर समेत 10 जिलों में लगी आग
11 Photos
Rajasthan news

दिवाली की रात जैसलमेर में फैक्ट्री पर पैराशूट लगा बम गिरा! जोधपुर समेत 10 जिलों में लगी आग

डीडवाना और इंदौर के प्रवासी इलाकों में दीपावली पर निभाई जाती है अनोखी परंपरा

Didwana News: भारत एक ऐसा देश है जंहा की आस्था परंपरा को सर्वोपरि माना जाता है. पूरे देश के हर हिस्से में कई ऐसी परंपराएं बरसों से निभाई जाती हैं, जो कहीं देखने को नहीं मिलती है. डीडवाना में भी दीपावली से जुड़ी एक परंपरा है, जो पिछले सैकड़ों बरसों से जारी है.

परंपरा के तहत महिलाएं युवतियां दीपावली की पूर्व संध्या पर अपने-अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर रंगोली बनाती है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में मांडने कहा जाता है. ये हिस्सा है उस परंपरा का जो कि डीडवाना में पिछले सैकड़ों साल से जारी है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

खास बात ये है कि दिवाली के एक दिन पहले महिलाओं का बाजार में आकर रंगोली बनाना पूरे भारत में सिर्फ डीडवाना और डीडवाना से इंदौर गए, यहां के प्रवासियों के इलाके डीडवाना में ही होता है. माना जाता है कि महिलाएं जब व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर रंगोली बनाती है. इससे व्यापार में समृद्धि आती है. महिलाएं पूरी लगन से रंगोली बनाती हैं. फिर उन्हें घर की बड़ी महिलाएं शगुन देती हैं.

महिलाओं के मुताबिक ऐसी परंपरा उन्हें पहली बार उनकी सास से मालूम होती है और जब भी दीवाली करीब होती है, तो बेसब्री से इस दिन का इंतजार करती है. साथ ही इस दिन देवी लक्ष्मी के जरिये व्यापार में समृद्धि लाने के लिए खास रंगोली बनाई जाती है.

वहीं रिवायत है कि पुराने दौर में महिलाओ को पुरुषों के बराबर समझने के लिए भी इस परंपरा की शुरुआत की गई. महिलाएं इस परंपरा से जुड़कर खुद को गौरवांवित महसूस करती है. वहीं पूरा शहर भी रंगोलियों के देखने बाजारों मे उमड़ पड़ता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंNagaur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news