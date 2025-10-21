डीडवाना और इंदौर के प्रवासी इलाकों में दीपावली पर निभाई जाती है अनोखी परंपरा

Didwana News: भारत एक ऐसा देश है जंहा की आस्था परंपरा को सर्वोपरि माना जाता है. पूरे देश के हर हिस्से में कई ऐसी परंपराएं बरसों से निभाई जाती हैं, जो कहीं देखने को नहीं मिलती है. डीडवाना में भी दीपावली से जुड़ी एक परंपरा है, जो पिछले सैकड़ों बरसों से जारी है.

परंपरा के तहत महिलाएं युवतियां दीपावली की पूर्व संध्या पर अपने-अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर रंगोली बनाती है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में मांडने कहा जाता है. ये हिस्सा है उस परंपरा का जो कि डीडवाना में पिछले सैकड़ों साल से जारी है.

खास बात ये है कि दिवाली के एक दिन पहले महिलाओं का बाजार में आकर रंगोली बनाना पूरे भारत में सिर्फ डीडवाना और डीडवाना से इंदौर गए, यहां के प्रवासियों के इलाके डीडवाना में ही होता है. माना जाता है कि महिलाएं जब व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर रंगोली बनाती है. इससे व्यापार में समृद्धि आती है. महिलाएं पूरी लगन से रंगोली बनाती हैं. फिर उन्हें घर की बड़ी महिलाएं शगुन देती हैं.

महिलाओं के मुताबिक ऐसी परंपरा उन्हें पहली बार उनकी सास से मालूम होती है और जब भी दीवाली करीब होती है, तो बेसब्री से इस दिन का इंतजार करती है. साथ ही इस दिन देवी लक्ष्मी के जरिये व्यापार में समृद्धि लाने के लिए खास रंगोली बनाई जाती है.

वहीं रिवायत है कि पुराने दौर में महिलाओ को पुरुषों के बराबर समझने के लिए भी इस परंपरा की शुरुआत की गई. महिलाएं इस परंपरा से जुड़कर खुद को गौरवांवित महसूस करती है. वहीं पूरा शहर भी रंगोलियों के देखने बाजारों मे उमड़ पड़ता है.