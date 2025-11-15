राजस्थान की अनोखी शादी, 61 ट्रैक्टरों के साथ निकली बारात, वीडियो वायरल

Rajasthan Unique Wedding: नागौर जिले में निकली एक बारात ने लोगों की जुबान पर अपनी अलग ही छाप छोड़ दी है. जहां 61 ट्रैक्टर के साथ बारात निकाली गई.
Rajasthan Unique Wedding: राजस्थान के नागौर जिले में निकली एक बारात ने लोगों की जुबान पर अपनी अलग ही छाप छोड़ दी है. इस बारात की चर्चा इसलिए हो रही है, क्योंकि यह पूरी तरह से कृषि और किसानों के प्रति परिवार के गहरे जुड़ाव को दर्शाती है.
मौका तब का है जब किसान परिवार से संबंध रखने वाले समुंदर सिंह की शादी का था. समुंदर सिंह वर्तमान में रक्षा मंत्रालय में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं, जबकि उनकी दुल्हन कीर्ति सिंह पचार विज्ञान में मास्टर्स की डिग्री हासिल कर चुकी हैं.
दरअसल खेती और किसान से जुड़े परिवार के बेटे समुंदर सिंह की बारात को विशेष बनाने के लिए उनके दोनों भाइयों ने यह अनूठा आइडिया अपनाया. उन्होंने बारात के लिए 61 ट्रैक्टर बुलाए. जब यह बारात नागौर के मुंडवा चौराहे से गुड़ला चौराहा स्थित एक मैरिज गार्डन के लिए निकली, तो पूरी सड़क पर लग्जरी गाड़ियों के साथ ट्रैक्टरों की एक लंबी कतार देखकर लोग हैरान रह गए.
पूरे रास्ते में केवल ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर सड़क पर नजर आ रहे थे, जो खेती-किसानी के साथ परिवार के मजबूत रिश्ते को दर्शा रहा था. नागौर में इस तरह की यह पहली बारात है, जिसने पारंपरिक शादियों की भीड़ में अपनी एक अनोखी पहचान बनाई और खूब सुर्खियां बटोरीं.
