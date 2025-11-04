Zee Rajasthan
डीडवाना NIOS परीक्षा में खुलेआम कराई जा रही नकल, बोर्ड पर लिखकर सॉल्व किए जा रहे Question Paper

Deedwana NIOS Cheating Video: राजस्थान के नागौर जिले के डीडवाना उपखंड में NIOS परीक्षा के दौरान चिटिंग का सनसनीखेज वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो समाज कल्याण विभाग के डॉ. भीमराव अंबेडकर आवासीय बालिका विद्यालय, छापरी (पावटा गांव के पास) का बताया जा रहा है.

Published: Nov 04, 2025, 10:29 AM IST | Updated: Nov 04, 2025, 10:29 AM IST

Rajasthan News NIOS Cheating Video: राजस्थान के नागौर जिले के डीडवाना उपखंड में एक सनसनीखेज घटना ने शिक्षा जगत को हिला दिया है. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) की परीक्षा में खुलेआम चिटिंग करवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. यह वीडियो समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित डॉ. भीमराव अंबेडकर आवासीय बालिका विद्यालय, छापरी (पावटा गांव के पास) का बताया जा रहा है.

वीडियो में परीक्षा कक्ष में सरकारी अध्यापकों द्वारा बोर्ड पर उत्तर लिखकर छात्राओं को नकल करवाते दिखाया गया है, जिससे NIOS परीक्षा प्रणाली की साख पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. हालांकि, हम इस वीडियो की सत्यता का दावा नहीं करते, लेकिन इसकी वायरलिटी ने शिक्षा विभाग में भूचाल ला दिया है.

बोर्ड पर लिखकर चिटिंग

वीडियो में साफ दिख रहा है कि परीक्षा कक्ष में बोर्ड पर सवालों के उत्तर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखे गए हैं, और छात्राएं इन्हें कॉपी कर रही हैं. यह घटना NIOS की सैद्धांतिक परीक्षा के दौरान हुई, जहां सरकारी अध्यापक कथित तौर पर सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. वीडियो की अवधि लगभग 2 मिनट है, जिसमें कक्ष की पूरी व्यवस्था कैद है. सोशल मीडिया पर #NIOSCheatingDeedwana जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं, और हजारों यूजर्स ने इसे शेयर किया है.

एक स्थानीय निवासी ने कहा, "सरकारी स्कूल में ऐसी लापरवाही? यह छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ है." वीडियो किसने बनाया, इसकी जानकारी अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह डीडवाना जिला मुख्यालय से सटे छापरी क्षेत्र का है.

ग्रामीणों का आक्रोश

डॉ. भीमराव अंबेडकर आवासीय बालिका विद्यालय, जो समाज कल्याण विभाग के अधीन है, मुख्य रूप से अनुसूचित जाति-जनजाति की बालिकाओं के लिए संचालित होता है. यहां NIOS परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, ताकि छात्राएं मुख्यधारा की शिक्षा से वंचित न रहें. लेकिन इस वीडियो ने संस्था की विश्वसनीयता पर सवाल ठोक दिए हैं. ग्रामीणों का कहना है कि ऐसी घटनाएं परीक्षा की पवित्रता को धूमिल करती हैं. वीडियो वायरल होते ही स्थानीय स्तर पर चर्चा तेज हो गई, और अभिभावकों ने विभागीय अधिकारियों से तत्काल कार्रवाई की मांग की. एक अभिभावक ने बताया, "हमारी बेटियां मेहनत करती हैं, लेकिन अगर चिटिंग चलेगी तो उनका भविष्य क्या होगा?

शिक्षा विभाग की तत्काल प्रतिक्रिया

वीडियो वायरल होते ही जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) ने आनन-फानन में जांच के लिए विशेष टीम गठित कर दी. DEO डॉ. रमेश चंद्र ने कहा, "हम वीडियो की प्रामाणिकता जांच रहे हैं. यदि सत्य पाया गया, तो दोषी अध्यापकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, जिसमें निलंबन और विभागीय जांच शामिल है." NIOS क्षेत्रीय केंद्र, जयपुर ने भी सूचना ली है और परीक्षा पर्यवेक्षण पर कड़े निर्देश जारी किए हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में NIOS की नकल-रोधी व्यवस्था की कमजोरी को उजागर करती है. शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर कहा, "शिक्षा में पारदर्शिता सुनिश्चित करेंगे. जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई होगी.

NIOS साख पर सवाल, सुधार की मांग

यह वीडियो न केवल डीडवाना तक सीमित है, बल्कि पूरे राजस्थान में NIOS परीक्षाओं पर सवाल खड़े कर रहा है. NIOS, जो 33 लाख से अधिक छात्रों को जोड़ती है, ऐसी घटनाओं से अपनी विश्वसनीयता खो सकती है. अभिभावक संगठनों ने वीडियो कॉन्ग्रेंसिंग और सख्त निगरानी की मांग की है. एक शिक्षा विशेषज्ञ ने कहा, "सरकारी अध्यापकों की संलिप्तता सबसे चिंताजनक है. तत्काल प्रशिक्षण और तकनीकी हस्तक्षेप जरूरी है." फिलहाल, जांच जारी है, और परिणाम आने पर आगे की कार्रवाई तय होगी. यह घटना शिक्षा प्रणाली में सुधार की घंटी बजा रही है.

