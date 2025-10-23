डीडवाना के किसानों की परेशानी बरकरार, समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी की वेबसाइट ठप

Didwana News: राजस्थान में डीडवाना जिले के लाडनूं क्षेत्र में समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी के लिए जारी टोकन प्रक्रिया किसानों के लिए बड़ी मुसीबत बन चुकी है. राजफेड की वेबसाइट लगाता ठप है, जिससे किसान सुबह से शाम तक ई-मित्र केंद्रों के चक्कर काटने को मजबूर हैं. दीपावली के दूसरे दिन भी जब लोग घरों में पर्व मना रहे थे, किसान वेबसाइट खुलने की आस में इंतजार करते रहे.
कंप्यूटर स्क्रीन पर लगातार “क्षमता पूर्ण” का संदेश दिखता रहा. कई किसान भूखे-प्यासे ई-मित्र केंद्रों पर डटे रहे, लेकिन टोकन नहीं कटे. किसानों ने बताया कि अब तक दस प्रतिशत किसानों के भी टोकन जारी नहीं हो पाए हैं, जिससे नाराजगी बढ़ती जा रही है.
इसको लेकर किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर महेंद्र खड़गावत को स्थिति से अवगत कराया, जिस पर कलेक्टर ने तहसीलदार से तुरंत बातचीत कर शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया. किसानों ने टोकन की अंतिम तिथि बढ़ाने की भी मांग की है.
Nagaur News : तस्करी के लिए बदनाम और हाल में अवैध हथियार और नशे की तस्करी के लिए सुर्खियों में आये डीडवाना जिले के शेरानी आबाद गांव के तीन युवकों को सोने की तस्करी के आरोप में नागौर पुलिस ने गिरफ्तार किया है.जानकारी के अनुसार नागौर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए तस्करी कर ले जाए जा रहे लगभग 873.76 ग्राम सोने को जब्त किया है.
यह कार्रवाई जोधपुर रोड स्थित जें.एस.के.होटल रिंगरोड तिराया पर नाकाबंदी के दौरान की गई. पुलिस ने मामले में स्कोर्पियो सवार तीन आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है.मुखबिर की सूचना पर टीम ने रिंगरोड तिराया पर सघन नाकाबंदी की.
इसी दौरान एक स्कोर्पियो गाड़ी (नंबर आर.जें.21 यु.बी.8328) को संदेह के आधार पर रोका गया.गाड़ी की तलाशी लेने पर उसमें सवार तीनों व्यक्तियों के कब्जे से अलग-अलग पैकेटों में छुपाकर रखा गया कुल 873.76 ग्राम सोना बरामद हुआ.
