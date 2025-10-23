डीडवाना के किसानों की परेशानी बरकरार, समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी की वेबसाइट ठप

Didwana News: लाडनूं क्षेत्र में समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी के लिए जारी टोकन प्रक्रिया किसानों के लिए बड़ी मुसीबत बन चुकी है. राजफेड की वेबसाइट लगाता ठप है, जिससे किसान सुबह से शाम तक ई-मित्र केंद्रों के चक्कर काटने को मजबूर हैं. दीपावली के दूसरे दिन भी जब लोग घरों में पर्व मना रहे थे, किसान वेबसाइट खुलने की आस में इंतजार करते रहे.

कंप्यूटर स्क्रीन पर लगातार “क्षमता पूर्ण” का संदेश दिखता रहा. कई किसान भूखे-प्यासे ई-मित्र केंद्रों पर डटे रहे, लेकिन टोकन नहीं कटे. किसानों ने बताया कि अब तक दस प्रतिशत किसानों के भी टोकन जारी नहीं हो पाए हैं, जिससे नाराजगी बढ़ती जा रही है.

इसको लेकर किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर महेंद्र खड़गावत को स्थिति से अवगत कराया, जिस पर कलेक्टर ने तहसीलदार से तुरंत बातचीत कर शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया. किसानों ने टोकन की अंतिम तिथि बढ़ाने की भी मांग की है.

