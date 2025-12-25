Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

नागौर में पाले वाली सर्दी ने तोड़ी किसानों की कमर, रातों-रात उजड़ गई पान मेथी की फसल!

Nagaur Weather Update: नागौर जिले में इस समय सर्दी ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. लगातार गिरते तापमान के कारण रात के समय ठंड का असर बेहद तेज हो गया है. हालात ऐसे हैं कि नागौर सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में रात्रि का तापमान गिरकर करीब 3.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. इस कड़ाके की ठंड ने न सिर्फ आमजन के दैनिक जीवन को प्रभावित किया है, बल्कि किसानों के लिए भी गंभीर संकट खड़ा कर दिया है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Damodar inaniya
Published: Dec 25, 2025, 11:14 AM IST | Updated: Dec 25, 2025, 11:14 AM IST

Trending Photos

सत्संग से लेकर सोशल मीडिया तक छाए हैं राजस्थान के ये भजन सिंगर्स, रो पड़ते हैं इन्हें सुनने वाले!
7 Photos
jaipur news

सत्संग से लेकर सोशल मीडिया तक छाए हैं राजस्थान के ये भजन सिंगर्स, रो पड़ते हैं इन्हें सुनने वाले!

Maharaja Surajmal Death Anniversary: महाराजा सूरजमल की विरासत, जो लोहागढ़ किले में आज भी सांस लेती है
6 Photos
Maharaja Surajmal

Maharaja Surajmal Death Anniversary: महाराजा सूरजमल की विरासत, जो लोहागढ़ किले में आज भी सांस लेती है

Rajasthan Top Cold Cities: दिसंबर के आखिरी हफ्ते में ठंड ने छुड़ाई लोगों की धूजणी, जानिए राजस्थान के 10 सबसे ठंडे शहर
7 Photos
Rajasthan Top Cold Cities

Rajasthan Top Cold Cities: दिसंबर के आखिरी हफ्ते में ठंड ने छुड़ाई लोगों की धूजणी, जानिए राजस्थान के 10 सबसे ठंडे शहर

Rajasthan Schools Winter Break: राजस्थान में गलन वाली ठंड को देखते हुए शीतकालीन अवकाश, 25 दिसंबर से लेकर इस दिन तक है बच्चों की छुट्टियां
6 Photos
Rajasthan News

Rajasthan Schools Winter Break: राजस्थान में गलन वाली ठंड को देखते हुए शीतकालीन अवकाश, 25 दिसंबर से लेकर इस दिन तक है बच्चों की छुट्टियां

नागौर में पाले वाली सर्दी ने तोड़ी किसानों की कमर, रातों-रात उजड़ गई पान मेथी की फसल!

Nagaur Weather Update: भीषण सर्दी के चलते अल सुबह मूंडवा, देशवाल, खजवाना और आसपास के क्षेत्रों में खेतों में पान मेथी की फसल पर बर्फ जमी हुई नजर आई. ठंड और पाले के इस प्रकोप से पान मेथी की कटी हुई फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है. खेतों में सुखाने के लिए रखी गई पान मेथी की फसल पर जमी बर्फ ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है.


किसान देवकिशन ने बताया कि पान मेथी की जो फसल काटकर सुखाई जा रही थी, उस पर बर्फ जम जाने के कारण वह पूरी तरह से खराब हो गई है. उन्होंने कहा कि बर्फ जमने से पान मेथी की पत्तियों का रंग बदल जाता है, जिससे उसकी गुणवत्ता पर सीधा असर पड़ता है. सामान्य हालात में जो पान मेथी 150 रुपये प्रति किलो तक बिक जाती है, वहीं, अब खराब होने के बाद मात्र 20 से 30 रुपये प्रति किलो के भाव पर ही बिक पाएगी.

लाखों रुपये की चपत लगने की आशंका
किसानों का कहना है कि अगर फसल ज्यादा खराब हो गई, तो उसे बेचने लायक भी नहीं छोड़ा जाएगा और मजबूरी में कचरे में डालना पड़ सकता है. ऐसे में पान मेथी की फसल पर जमी बर्फ ने किसानों को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया है. कई किसानों को इस नुकसान के कारण लाखों रुपये की चपत लगने की आशंका है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे

सर्दी के इस अचानक बढ़े असर से ग्रामीण क्षेत्रों में जनजीवन भी प्रभावित हुआ है. लोग सुबह-सवेरे घरों से निकलने से बच रहे हैं और अलाव तथा गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं. खेतों में काम करने वाले किसान और मजदूर भी ठंड के कारण परेशान नजर आ रहे हैं.

नागौर में सर्दी का यह दौर किसानों के लिए बेहद मुश्किल भरा साबित हो रहा है. तापमान में लगातार गिरावट और पाले की मार ने पान मेथी की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिससे आने वाले दिनों में किसानों की आर्थिक चिंता और बढ़ सकती है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Nagaur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news