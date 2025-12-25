नागौर में पाले वाली सर्दी ने तोड़ी किसानों की कमर, रातों-रात उजड़ गई पान मेथी की फसल!

Nagaur Weather Update: नागौर जिले में इस समय सर्दी ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. लगातार गिरते तापमान के कारण रात के समय ठंड का असर बेहद तेज हो गया है. हालात ऐसे हैं कि नागौर सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में रात्रि का तापमान गिरकर करीब 3.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. इस कड़ाके की ठंड ने न सिर्फ आमजन के दैनिक जीवन को प्रभावित किया है, बल्कि किसानों के लिए भी गंभीर संकट खड़ा कर दिया है.
Nagaur Weather Update: भीषण सर्दी के चलते अल सुबह मूंडवा, देशवाल, खजवाना और आसपास के क्षेत्रों में खेतों में पान मेथी की फसल पर बर्फ जमी हुई नजर आई. ठंड और पाले के इस प्रकोप से पान मेथी की कटी हुई फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है. खेतों में सुखाने के लिए रखी गई पान मेथी की फसल पर जमी बर्फ ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है.
किसान देवकिशन ने बताया कि पान मेथी की जो फसल काटकर सुखाई जा रही थी, उस पर बर्फ जम जाने के कारण वह पूरी तरह से खराब हो गई है. उन्होंने कहा कि बर्फ जमने से पान मेथी की पत्तियों का रंग बदल जाता है, जिससे उसकी गुणवत्ता पर सीधा असर पड़ता है. सामान्य हालात में जो पान मेथी 150 रुपये प्रति किलो तक बिक जाती है, वहीं, अब खराब होने के बाद मात्र 20 से 30 रुपये प्रति किलो के भाव पर ही बिक पाएगी.
लाखों रुपये की चपत लगने की आशंका
किसानों का कहना है कि अगर फसल ज्यादा खराब हो गई, तो उसे बेचने लायक भी नहीं छोड़ा जाएगा और मजबूरी में कचरे में डालना पड़ सकता है. ऐसे में पान मेथी की फसल पर जमी बर्फ ने किसानों को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया है. कई किसानों को इस नुकसान के कारण लाखों रुपये की चपत लगने की आशंका है.
अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे
सर्दी के इस अचानक बढ़े असर से ग्रामीण क्षेत्रों में जनजीवन भी प्रभावित हुआ है. लोग सुबह-सवेरे घरों से निकलने से बच रहे हैं और अलाव तथा गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं. खेतों में काम करने वाले किसान और मजदूर भी ठंड के कारण परेशान नजर आ रहे हैं.
नागौर में सर्दी का यह दौर किसानों के लिए बेहद मुश्किल भरा साबित हो रहा है. तापमान में लगातार गिरावट और पाले की मार ने पान मेथी की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिससे आने वाले दिनों में किसानों की आर्थिक चिंता और बढ़ सकती है.
