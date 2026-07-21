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खींवसर में सामाजिक बैठक के दौरान भीड़ में घुसी कैंपर, महिला-बच्ची घायल, घटना CCTV में कैद

Nagaur News: नागौर के खींवसर थाना क्षेत्र के ताडावास गांव में सामाजिक बैठक के दौरान कथित तौर पर एक कैंपर वाहन भीड़ में घुसा दिया गया, जिससे एक महिला और एक बच्ची घायल हो गई तथा कई मोटरसाइकिलें और बिजली का पोल क्षतिग्रस्त हो गए.

Edited byAman SinghReported byDamodar inaniya
Published: Jul 21, 2026, 11:57 AM|Updated: Jul 21, 2026, 11:57 AM
खींवसर में सामाजिक बैठक के दौरान भीड़ में घुसी कैंपर, महिला-बच्ची घायल, घटना CCTV में कैद
Image Credit: Nagaur NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Nagaur News: राजस्थान के नागौर के खींवसर थाना क्षेत्र के ताडावास गांव में सामाजिक बैठक के दौरान कैंपर वाहन भीड़ में घुसाने का मामला सामने आया है. घटना में एक महिला सहित एक बच्ची घायल हो गए, जबकि 5 से 7 मोटरसाइकिलें और एक बिजली का पोल क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

पीड़ित पक्ष ने खींवसर थाने में तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट देकर हत्या के प्रयास सहित सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है. पुलिस को दी गई रिपोर्ट के अनुसार, ताडावास गांव में विभिन्न समाजों के लोग गांव के सामूहिक कार्य को लेकर बैठक कर रहे थे. इसी दौरान एक पक्ष का आरोप है कि धनश्याम फिड़ौदा, सुरेश और रामनिवास कैंपर गाड़ी लेकर मौके पर पहुंचे. उन्होंने गुस्से में कैंपर को तेज रफ्तार से भीड़ की ओर दौड़ा दिया.

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पहले मोटरसाइकिलों फिर बिजली के पोल को मारी टक्कर

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कैंपर पहले वहां खड़ी 5 से 7 मोटरसाइकिलों से टकराई और फिर बिजली के पोल को टक्कर मार दी. बिजली का पोल गिरने से करंट फैलने की आशंका के बीच मौके पर भगदड़ मच गई. जान बचाने के लिए लोग इधर-उधर भागने लगे. रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि भगदड़ के दौरान कैंपर से एक महिला छोटी खां को टक्कर मार दी गई, जिससे उसका एक हाथ टूट गया. घटना में एक बच्ची भी घायल हो गई. ग्रामीणों का कहना है कि यदि लोग समय रहते नहीं हटते तो बड़ा हादसा हो सकता था. घायल पक्ष के नथूराम ने खींवसर थाने में रिपोर्ट देकर तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है.

CCTV में कैद हुई भगदड़, तेज रफ्तार कैंपर से बाल-बाल बची बच्ची

घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. फुटेज में कैंपर के भीड़ की ओर बढ़ते ही लोगों में भगदड़ मचती दिखाई दे रही है. घटना के बाद आरोपी तेज रफ्तार से कैंपर लेकर मौके से फरार होते नजर आए. इस दौरान सड़क पर मौजूद एक बच्ची और एक मोटरसाइकिल भी कैंपर की चपेट में आते-आते बच गए. ग्रामीणों का दावा है कि यदि समय रहते लोग नहीं हटते तो हादसा और भी गंभीर हो सकता था.

मोबाइल से वीडियो बनाने को लेकर हुआ विवाद

इस दौरान कांस्टेबल हरेन्द्र ने बताया कि ग्रामीणों की ओर से तीन नामजद लोगों के खिलाफ लिखित शिकायत दी गई है. शिकायत में सामाजिक बैठक के दौरान कैंपर वाहन से भीड़ पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास करने का आरोप लगाया गया है. घटना में एक महिला घायल हुई है, जिसका प्राथमिक उपचार कराया गया है.

प्राथमिक जांच में सामने आया है कि सामाजिक बैठक के दौरान मोबाइल से वीडियो बनाने को लेकर विवाद हुआ था. इसके बाद नाराज होकर आरोपियों द्वारा कैंपर वाहन भीड़ की ओर ले जाने का आरोप लगाया गया है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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