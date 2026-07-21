/खींवसर में सामाजिक बैठक के दौरान भीड़ में घुसी कैंपर, महिला-बच्ची घायल, घटना CCTV में कैद

Nagaur News: राजस्थान के नागौर के खींवसर थाना क्षेत्र के ताडावास गांव में सामाजिक बैठक के दौरान कैंपर वाहन भीड़ में घुसाने का मामला सामने आया है. घटना में एक महिला सहित एक बच्ची घायल हो गए, जबकि 5 से 7 मोटरसाइकिलें और एक बिजली का पोल क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

पीड़ित पक्ष ने खींवसर थाने में तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट देकर हत्या के प्रयास सहित सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है. पुलिस को दी गई रिपोर्ट के अनुसार, ताडावास गांव में विभिन्न समाजों के लोग गांव के सामूहिक कार्य को लेकर बैठक कर रहे थे. इसी दौरान एक पक्ष का आरोप है कि धनश्याम फिड़ौदा, सुरेश और रामनिवास कैंपर गाड़ी लेकर मौके पर पहुंचे. उन्होंने गुस्से में कैंपर को तेज रफ्तार से भीड़ की ओर दौड़ा दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

पहले मोटरसाइकिलों फिर बिजली के पोल को मारी टक्कर

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कैंपर पहले वहां खड़ी 5 से 7 मोटरसाइकिलों से टकराई और फिर बिजली के पोल को टक्कर मार दी. बिजली का पोल गिरने से करंट फैलने की आशंका के बीच मौके पर भगदड़ मच गई. जान बचाने के लिए लोग इधर-उधर भागने लगे. रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि भगदड़ के दौरान कैंपर से एक महिला छोटी खां को टक्कर मार दी गई, जिससे उसका एक हाथ टूट गया. घटना में एक बच्ची भी घायल हो गई. ग्रामीणों का कहना है कि यदि लोग समय रहते नहीं हटते तो बड़ा हादसा हो सकता था. घायल पक्ष के नथूराम ने खींवसर थाने में रिपोर्ट देकर तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है.

CCTV में कैद हुई भगदड़, तेज रफ्तार कैंपर से बाल-बाल बची बच्ची

घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. फुटेज में कैंपर के भीड़ की ओर बढ़ते ही लोगों में भगदड़ मचती दिखाई दे रही है. घटना के बाद आरोपी तेज रफ्तार से कैंपर लेकर मौके से फरार होते नजर आए. इस दौरान सड़क पर मौजूद एक बच्ची और एक मोटरसाइकिल भी कैंपर की चपेट में आते-आते बच गए. ग्रामीणों का दावा है कि यदि समय रहते लोग नहीं हटते तो हादसा और भी गंभीर हो सकता था.

मोबाइल से वीडियो बनाने को लेकर हुआ विवाद

इस दौरान कांस्टेबल हरेन्द्र ने बताया कि ग्रामीणों की ओर से तीन नामजद लोगों के खिलाफ लिखित शिकायत दी गई है. शिकायत में सामाजिक बैठक के दौरान कैंपर वाहन से भीड़ पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास करने का आरोप लगाया गया है. घटना में एक महिला घायल हुई है, जिसका प्राथमिक उपचार कराया गया है.

प्राथमिक जांच में सामने आया है कि सामाजिक बैठक के दौरान मोबाइल से वीडियो बनाने को लेकर विवाद हुआ था. इसके बाद नाराज होकर आरोपियों द्वारा कैंपर वाहन भीड़ की ओर ले जाने का आरोप लगाया गया है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

