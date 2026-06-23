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नागौर जनाना अस्पताल में डिलीवरी के बाद बिगड़ी तबीयत, इलाज के दौरान प्रसूता ने तोड़ा दम, परिजनों ने लगाया गलत इंजेक्शन देने का आरोप

Nagaur Hospital: नागौर के जनाना अस्पताल में सामान्य प्रसव के बाद एक प्रसूता की इलाज के दौरान मौत हो गई. परिजनों ने नर्सिंग कर्मचारियों पर गलत इंजेक्शन लगाने और लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल के बाहर हंगामा किया. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों से समझाइश की.

Edited byAnsh RajReported byDamodar inaniya
Published: Jun 23, 2026, 07:54 AM|Updated: Jun 23, 2026, 07:54 AM
नागौर जनाना अस्पताल में डिलीवरी के बाद बिगड़ी तबीयत, इलाज के दौरान प्रसूता ने तोड़ा दम, परिजनों ने लगाया गलत इंजेक्शन देने का आरोप
Image Credit: ai generated

Woman Dies After Delivery in Nagaur Hospital: नागौर जिला मुख्यालय स्थित जनाना अस्पताल में एक प्रसूता की मौत का मामला सामने आने के बाद अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया. प्रसूता की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन और नर्सिंग स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाते हुए अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. घटना के बाद अस्पताल में तनावपूर्ण माहौल बन गया और पुलिस को मौके पर पहुंचकर स्थिति संभालनी पड़ी.


सामान्य प्रसव के बाद अचानक बिगड़ी हालत

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जानकारी के अनुसार कांटिया निवासी रूकमाई को प्रसव के लिए नागौर के जनाना अस्पताल में भर्ती कराया गया था. अस्पताल में उसका सामान्य प्रसव (नॉर्मल डिलीवरी) कराया गया और परिजनों के अनुसार प्रसव के बाद उसकी स्थिति सामान्य थी. लेकिन कुछ समय बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी. इसके बाद अस्पताल स्टाफ ने उसका उपचार शुरू किया, लेकिन हालत में सुधार नहीं हुआ.


परिजनों ने लगाया गलत इंजेक्शन देने का आरोप

मृतका के परिजनों का आरोप है कि तबीयत बिगड़ने पर नर्सिंग कर्मचारियों ने रूकमाई को दो से तीन इंजेक्शन लगाए, जिसके बाद उसकी हालत और गंभीर हो गई. मृतका के ससुराल पक्ष के सदस्य मांगीलाल ने आरोप लगाया कि प्रसूता की मौत चिकित्सा लापरवाही के कारण हुई है. उनका कहना है कि डिलीवरी के बाद रूकमाई पूरी तरह ठीक थी, लेकिन इंजेक्शन लगाए जाने के बाद उसकी तबीयत तेजी से बिगड़ी और अंततः उसकी मौत हो गई.


निजी अस्पताल में डॉक्टरों ने बताया मृत

परिजनों का यह भी आरोप है कि मौत हो जाने के बावजूद अस्पताल प्रशासन ने प्रसूता को रेफर कर दिया. जब परिजन उसे लेकर एक निजी अस्पताल पहुंचे तो वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद परिजन शव को वापस जनाना अस्पताल लेकर पहुंचे और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया.


अस्पताल के बाहर हंगामा, पुलिस ने संभाला मोर्चा

प्रसूता की मौत से आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल के बाहर हंगामा करते हुए दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाने का प्रयास किया. पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मामले की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है.


जांच के बाद होगी आगे की कार्रवाई

फिलहाल मामले को लेकर अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. पुलिस और स्वास्थ्य विभाग पूरे घटनाक्रम की जानकारी एकत्र कर रहे हैं. परिजनों की शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है. जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि प्रसूता की मौत किन परिस्थितियों में हुई और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही हुई या नहीं.

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यह भी पढ़ें:Rajasthan News Live: जोधपुर में 8 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने से मचा हड़कंप, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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