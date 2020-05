निर्मला सीतारमण का बयान विपक्ष के खिलाफ उनकी मानसिकता को दर्शाता है: CM गहलोत

जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्रमिकों के साथ राहुल गांधी की मुलाकात पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के दिए गए बयान की निंदा की है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट में लिखा है राहुल गांधी ने भारत सरकार की बिना आलोचना किए सिर्फ लोगों के पास जाकर उनके दर्द को साझा किया है.

अशोक गहलोत ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी पहले ही दिन से जरूरतमंदों के साथ खड़ी रही है. सोनिया गांधी ने कोविड-19 के खिलाफ जंग में सरकार को समर्थन दिया था. लेकिन दुर्भाग्य से बीजेपी नेता विपक्षी दलों की उपस्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है. निर्मला सीतारमण का बयान विपक्ष के खिलाफ उनकी मानसिकता को दर्शाता है.

But unfortunately- BJP leaders are not ready to accept the presence of opposition parties even if it is in the interest of whole nation and the well-being of our citizens. And Nirmala Ji is no different. It shows their mindset against opposition parties.

