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जन्नत की चाहत में 10 वर्षीय मासूम की बेरहमी से हत्या, मौलवी के कहने पर पड़ोसी ने गला रेतकर दी बच्चे की कुर्बानी

10 Year Old Murdered: पाली जिले के सोजत क्षेत्र के रामासनी सांदवान गांव में अंधविश्वास की वजह से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. 20 वर्षीय युवक शेरू खान ने जन्नत पाने की चाह में अपने 10 वर्षीय पड़ोसी बच्चे आरिफ की बेरहमी से हत्या कर दी.

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: May 17, 2026, 10:34 AM|Updated: May 17, 2026, 10:34 AM
जन्नत की चाहत में 10 वर्षीय मासूम की बेरहमी से हत्या, मौलवी के कहने पर पड़ोसी ने गला रेतकर दी बच्चे की कुर्बानी
Image Credit: 10 Year Old Murdered

Rajasthan Crime News: सोजत क्षेत्र के रामासनी सांदवान गांव में जन्नत पाने के अंधविश्वास ने एक मासूम बच्चे की जान ले ली. 20 वर्षीय युवक ने अपने ही 10 वर्षीय पड़ोसी बच्चे की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी. इस जघन्य वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. 14 मई की शाम को रामासनी सांदवान गांव स्थित तालाब की पाल पर यह दिल दहला देने वाली घटना हुई. आरोपी शेरू खान ने मासूम आरिफ को घर के बाहर से अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर तालाब किनारे ले गया. वहां बच्चे के हाथ-पैर बांध दिए और धारदार हथियार से उसकी गर्दन काटकर बेरहमी से हत्या कर दी. हत्या से पहले आरोपी ने नमाज पढ़ी और कलमा पढ़ा. पुलिस के अनुसार, घटना अत्यंत क्रूरता से अंजाम दी गई.

आरोपी का खौफनाक इरादा
पूछताछ में शेरू खान ने चौंकाने वाला खुलासा किया. उसने बताया कि एक मौलवी ने उसे कहा था कि किसी बच्चे की कुर्बानी देने से उसे जन्नत नसीब होगी. इस अंधविश्वास के चलते वह पिछले दो साल से किसी बच्चे की कुर्बानी देने की फिराक में था. आरोपी ने पहले एक भैंस के बच्चे की कुर्बानी भी दी थी. जन्नत पाने की अंधी चाहत में वह लगातार किसी मासूम को निशाना बनाने की योजना बना रहा था.

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पुलिस की त्वरित कार्रवाई
शिवपुरा थाना पुलिस ने इस मामले में उल्लेखनीय कार्य किया. वारदात के मात्र 24 घंटे के अंदर आरोपी शेरू खान को गिरफ्तार कर लिया गया. सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मोनिका सेन के निर्देशन में गठित स्पेशल टीम ने सीओ सोजत रतनाराम देवासी और थानाधिकारी भंवरलाल के नेतृत्व में सफल ऑपरेशन चलाया. पुलिस ने हत्या का नया मुकदमा दर्ज कर लिया है और हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद करने की कोशिश जारी है.


सांप्रदायिक सौहार्द पर संकट
घटना की प्रकृति और आरोपियों के बयान के कारण इलाके में सांप्रदायिक तनाव फैलने की आशंका थी. हालांकि, पुलिस प्रशासन ने त्वरित और संवेदनशील तरीके से काम लिया. सूझबूझ भरी कार्यवाही से किसी भी तरह की अफवाह फैलने से रोका गया और शांति व्यवस्था बनाए रखी गई.


समाज के लिए सबक
यह घटना अंधविश्वास और कुप्रथाओं की खतरनाक परिणति को उजागर करती है. 21वीं सदी में भी कुछ लोग जन्नत पाने के नाम पर निर्दोष बच्चों की जान लेने जैसे जघन्य अपराध करने से नहीं हिचकिचाते. इस मामले ने एक बार फिर शिक्षा, जागरूकता और वैज्ञानिक सोच की जरूरत पर जोर दिया है.पुलिस अब आरोपी के अन्य सहयोगियों और मौलवी की भूमिका की भी जांच कर रही है. पूरे राजस्थान में इस घटना ने गहरी चिंता पैदा कर दी है. मासूम आरिफ की निर्मम हत्या न केवल परिवार के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक दर्दनाक सदमा है.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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