/अलर्ट राजस्थान! पाक आतंकी शहजाद भट्टी का 'स्लीपर सेल' प्लान, 20 जिलों में ATS की ताबड़तोड़ छापेमारी

Pali News: राजस्थान में सोशल मीडिया के जरिए युवाओं और किशोरों को पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी से जोड़ने के कथित नेटवर्क को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है. एटीएस ने बुधवार को राज्य के करीब 20 जिलों में एक साथ छापेमारी कर कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है. इन सभी से अलग-अलग स्तर पर पूछताछ की जा रही है.

सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसियों को कुछ युवाओं के मोबाइल फोन से सैन्य ठिकानों के संवेदनशील फोटो और अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी मिली है. इसी इनपुट के आधार पर एटीएस ने बड़े स्तर पर कार्रवाई शुरू की. बताया जा रहा है कि इस पूरी कार्रवाई में करीब 60 लोगों को पकड़ा गया है और उनके सोशल मीडिया अकाउंट तथा मोबाइल डेटा की जांच की जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

पाली में 9वीं के छात्र और उसके पिता को हिरासत में लिया

पाली जिले में ATS की टीम ने अलसुबह कार्रवाई करते हुए रामदेव रोड स्थित एक मकान से 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र और उसके पिता को हिरासत में लिया. कार्रवाई के बाद दोनों को सीधे कोतवाली थाने ले जाया गया, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है.

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि छात्र अपने मोबाइल फोन के जरिए कई बार विदेशी नंबरों पर संपर्क में था. जांच एजेंसियों को उसके मोबाइल नंबर पर विदेश से आने वाली कॉल का रिकॉर्ड भी मिला है. बताया जा रहा है कि जिस सिम कार्ड से बातचीत हो रही थी वह छात्र के पिता के नाम पर पंजीकृत है.

ATS के साथ QRT कमांडो भी रहे मौजूद

जानकारी के मुताबिक कार्रवाई के दौरान ATS टीम के साथ QRT कमांडो भी मौजूद थे. सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई. अब एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि संबंधित विदेशी नंबर किस देश से जुड़ा हुआ है और बातचीत का विषय क्या था. साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि इसके पीछे कोई संदिग्ध या देश विरोधी गतिविधि तो नहीं थी.

कई जिलों में एक साथ हुई कार्रवाई

पाली के अलावा ATS ने राजधानी जयपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनूं, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और अजमेर समेत कई जिलों में छापेमारी की. खासतौर पर भारत-पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों में सुरक्षा एजेंसियों की गतिविधियां तेज कर दी गई हैं.

सूत्रों के अनुसार पकड़े गए लोगों के सोशल मीडिया नेटवर्क और ऑनलाइन गतिविधियों की गहराई से जांच की जा रही है. एजेंसियां यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि कहीं सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को भड़काने या जोड़ने का संगठित प्रयास तो नहीं किया जा रहा था.

पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले

इससे पहले हनुमानगढ़ जिले में भी दो युवकों को हिरासत में लिया जा चुका है, जिनके बारे में पता चला था कि वे सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी से संपर्क करने का प्रयास कर रहे थे. जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि कहीं राजस्थान में कोई स्लीपर सेल सक्रिय तो नहीं है, जो युवाओं को प्रभावित कर पाकिस्तानी नेटवर्क से जोड़ने का प्रयास कर रही हो.

फिलहाल ATS और अन्य जांच एजेंसियां पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई हैं और आने वाले दिनों में इस मामले में और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.