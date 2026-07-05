/पाली के इस गांव में हुई अनोखी शादी, अच्छी बारिश और गौ रक्षा की कामना से हुआ बछड़ा-बछड़ी का विवाह

Pali News: पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के बाड़सा गांव में धार्मिक आस्था और सामाजिक परंपरा का अनूठा संगम देखने को मिला. गांव के महिला मंडल की ओर से अच्छी बारिश, गौ रक्षा और क्षेत्र की सुख-समृद्धि की कामना को लेकर बड़-पिपलेश्वर तथा गौ माता के बछड़ा एवं बछड़ी का वैदिक विवाह समारोह श्रद्धा और उत्साह के साथ आयोजित किया गया. इस आयोजन के दौरान पूरे गांव में भक्तिमय माहौल बना रहा.

जगमोहन मंदिर से निकली बारात

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ग्रामीणों के अनुसार, कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः जगमोहन मंदिर से बारात रवाना होने के साथ हुई. बारात का तालाब के पास स्थित हनुमानजी मंदिर में ढोल-नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया गया. इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार और पारंपरिक विधि-विधान के अनुसार बड़-पिपलेश्वर तथा गौ माता के बछड़ा एवं बछड़ी का वैदिक विवाह संपन्न कराया गया.

महिला मंडल ने संभाली आयोजन की जिम्मेदारी

इस धार्मिक आयोजन का संपूर्ण संचालन गांव के महिला मंडल ने किया. कार्यक्रम में महिला मंडल की सदस्याओं के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण, बुजुर्ग, युवा और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए. सभी ने धार्मिक परंपरा के इस आयोजन में उत्साहपूर्वक भाग लिया और इसकी सफलता में योगदान दिया.

प्रसादी में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

विवाह समारोह संपन्न होने के बाद श्रद्धालुओं के लिए भोजन प्रसादी का आयोजन किया गया. बड़ी संख्या में ग्रामीणों और श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण कर धर्मलाभ प्राप्त किया. आयोजन के दौरान गांव में सामाजिक एकता और धार्मिक आस्था का विशेष माहौल देखने को मिला.

ग्रामीणों ने की पहल की सराहना

ग्रामीणों ने महिला मंडल की इस पहल की प्रशंसा करते हुए इसे धार्मिक और सामाजिक परंपराओं के संरक्षण की दिशा में प्रेरणादायक कदम बताया. उनका कहना है कि ऐसे आयोजन समाज में सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करने के साथ सामूहिक सहभागिता की भावना को भी बढ़ावा देते हैं.