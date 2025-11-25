CM भजनलाल शर्मा का पाली दौरा, कई जगहों पर करेंगे विकास कार्याें का लोकार्पण और शिलान्यास

Pali Development Projects Inauguration: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एकदिवसीय पाली दौरे पर रहेंगे, वह उदयपुर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए बाली विधानसभा क्षेत्र की चामुंडेरी रानावतान गांव पहुंचेंगे, जहां बाली विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्याें का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे.

इस दौरान बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत सहित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारी मौजूद रहेंगे. उसके पश्चात हेलीकॉप्टर के जरिए CM शर्मा सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र की नेतरा गांव पहुंचेंगे, जहां मीरा माधव सरकार प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम को लेकर नेतरा गांव की श्री आशापुरा गौशाला में शिरकत करेंगे. यहां भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत सहित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहेंगे.

इसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए सोजत विधानसभा क्षेत्र के बिलावास गांव में श्री कृष्ण भगवान एवं देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर श्री बिलावास गौशाला परिसर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जहां सोजत विधायक शोभा चौहान सहित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि अधिकारी मौजूद रहेंगे, कार्यक्रम के पश्चात हेलीकॉप्टर की जरिये CM शर्मा जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचने का कार्यक्रम है जहां से जयपुर के लिए रवाना होंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

सीएम शर्मा की एकदिवसीय तूफानी दौरे को लेकर प्रशासनिक स्तर पर सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं तो वहीं जिला कलेक्टर LN मंत्री एवं पुलिस अधीक्षक आदर्श सिधू लगातार पूरी कार्यक्रम को लेकर मॉनिटर कर रहे हैं. संगठनात्मक स्तर पर भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील भंडारी जिले के तीनों कार्यक्रमों को लेकर विधानसभावार संगठन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Pali Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



ये भी पढ़ें-