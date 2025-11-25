Zee Rajasthan
CM भजनलाल शर्मा का पाली दौरा, कई जगहों पर करेंगे विकास कार्याें का लोकार्पण और शिलान्यास

CM Bhajanlal Pali Visit: आज सीएम भजनलाल शर्मा एकदिवसीय पाली दौरे पर रहेंगे, वह उदयपुर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए बाली विधानसभा क्षेत्र की चामुंडेरी रानावतान गांव पहुंचेंगे, जहां बाली विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्याें का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Sandeep rathore
Published: Nov 25, 2025, 10:18 AM IST | Updated: Nov 25, 2025, 10:18 AM IST

Pali Development Projects Inauguration: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एकदिवसीय पाली दौरे पर रहेंगे, वह उदयपुर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए बाली विधानसभा क्षेत्र की चामुंडेरी रानावतान गांव पहुंचेंगे, जहां बाली विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्याें का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे.

इस दौरान बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत सहित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारी मौजूद रहेंगे. उसके पश्चात हेलीकॉप्टर के जरिए CM शर्मा सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र की नेतरा गांव पहुंचेंगे, जहां मीरा माधव सरकार प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम को लेकर नेतरा गांव की श्री आशापुरा गौशाला में शिरकत करेंगे. यहां भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत सहित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहेंगे.

इसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए सोजत विधानसभा क्षेत्र के बिलावास गांव में श्री कृष्ण भगवान एवं देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर श्री बिलावास गौशाला परिसर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जहां सोजत विधायक शोभा चौहान सहित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि अधिकारी मौजूद रहेंगे, कार्यक्रम के पश्चात हेलीकॉप्टर की जरिये CM शर्मा जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचने का कार्यक्रम है जहां से जयपुर के लिए रवाना होंगे.

सीएम शर्मा की एकदिवसीय तूफानी दौरे को लेकर प्रशासनिक स्तर पर सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं तो वहीं जिला कलेक्टर LN मंत्री एवं पुलिस अधीक्षक आदर्श सिधू लगातार पूरी कार्यक्रम को लेकर मॉनिटर कर रहे हैं. संगठनात्मक स्तर पर भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील भंडारी जिले के तीनों कार्यक्रमों को लेकर विधानसभावार संगठन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं.

