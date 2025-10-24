Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

गाली देने से रोका तो दे दी मौत! पाली में चचेरे भाई ने कुल्हाड़ी से किया कत्ल

Pali News: राजस्थान में पाली जिले के नाणा थाना क्षेत्र के पाटरिया की ढाणी में मंगलवार देर रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां एक युवक की उसके ही चचेरे भाई ने कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी. मृतक की पहचान 30 वर्षीय भैराराम गरासिया पुत्र मोतीराम गरासिया के रूप में हुई है, आरोपी का नाम सवाराम गरासिया बताया जा रहा है, जो वारदात के बाद से फरार है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Sandeep rathore
Published: Oct 24, 2025, 10:22 AM IST | Updated: Oct 24, 2025, 10:22 AM IST

Trending Photos

SDM Chotu Lal Sharma: बाथरूम में बैठकर दूसरी औरतों से करता था बात! मेरे साथ मारपीट कर बना ली थी दूरी, थप्पड़बाज SDM की पहली पत्नी ने बताई हैरान कर देने वाली INSIDE स्टोरी
7 Photos
bhilwara crime news

SDM Chotu Lal Sharma: बाथरूम में बैठकर दूसरी औरतों से करता था बात! मेरे साथ मारपीट कर बना ली थी दूरी, थप्पड़बाज SDM की पहली पत्नी ने बताई हैरान कर देने वाली INSIDE स्टोरी

नीमकाथाना की बहू बनी इंटरनेट सेंसेशन! राजस्थान की मधु राव ने देसी अदाओं से सोशल मीडिया पर मचाया तहलका
7 Photos
rajasthan entertainment

नीमकाथाना की बहू बनी इंटरनेट सेंसेशन! राजस्थान की मधु राव ने देसी अदाओं से सोशल मीडिया पर मचाया तहलका

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम में तगड़ा बदलाव, 26 से 29 अक्टूबर के बीच बरस सकते हैं बादल, जानें लेटेस्ट अपडेट
6 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम में तगड़ा बदलाव, 26 से 29 अक्टूबर के बीच बरस सकते हैं बादल, जानें लेटेस्ट अपडेट

तांत्रिक बनना चाहता था पिता की प्रेमिका से अवैध संबंध, 2 साल के बच्चे की काट डाली गर्दन, खेत में मिली खोपड़ी
8 Photos
Bharatpur News

तांत्रिक बनना चाहता था पिता की प्रेमिका से अवैध संबंध, 2 साल के बच्चे की काट डाली गर्दन, खेत में मिली खोपड़ी

गाली देने से रोका तो दे दी मौत! पाली में चचेरे भाई ने कुल्हाड़ी से किया कत्ल

Pali News: ज़िले के नाणा थाना क्षेत्र के पाटरिया की ढाणी में मंगलवार देर रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां एक युवक की उसके ही चचेरे भाई ने कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी. मृतक की पहचान 30 वर्षीय भैराराम गरासिया पुत्र मोतीराम गरासिया के रूप में हुई है, आरोपी का नाम सवाराम गरासिया बताया जा रहा है, जो वारदात के बाद से फरार है.

झगड़े की वजह बनी शराब और गाली-गलौज
पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी सवाराम शराब के नशे में था और गाली-गलौज कर रहा था. उसी दौरान मृतक भैराराम ने उसे टोका और गाली देने से मना किया. इसी बात पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई जो धीरे-धीरे विवाद में बदल गई. देखते ही देखते आरोपी ने पास में रखी कुल्हाड़ी उठाई और भैराराम के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिया. गंभीर रूप से घायल भैराराम की मौके पर ही मौत हो गई.

पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आया. बाली के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चैनसिंह महेचा, सुमेरपुर डीएसपी जितेंद्र सिंह, नाणा थानाधिकारी रतन सिंह देवड़ा और बेडा चौकी प्रभारी तेज सिंह जोधा तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया और सबूत जुटाए.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

मृतक के भाई ने दर्ज कराई रिपोर्ट
मृतक के भाई सुरताराम गरासिया ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि मंगलवार रात भैराराम खाना खाकर घर पर सोया हुआ था. उसी दौरान उसका चचेरा भाई सवाराम हाथ में कुल्हाड़ी लेकर घर आया और बिना कुछ कहे उसके सिर पर वार कर दिया. परिजन जब तक मौके पर पहुंचे, भैराराम की मौत हो चुकी थी.

आरोपी फरार, तलाश में जुटी पुलिस
वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी सवाराम मौके से फरार हो गया. पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश के लिए टीमें गठित की गई हैं. पुलिस आसपास के इलाकों में दबिश दे रही है.

शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया
पुलिस ने मृतक का शव चामुंडेरी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा. फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Pali Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news