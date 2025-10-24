गाली देने से रोका तो दे दी मौत! पाली में चचेरे भाई ने कुल्हाड़ी से किया कत्ल

Pali News: ज़िले के नाणा थाना क्षेत्र के पाटरिया की ढाणी में मंगलवार देर रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां एक युवक की उसके ही चचेरे भाई ने कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी. मृतक की पहचान 30 वर्षीय भैराराम गरासिया पुत्र मोतीराम गरासिया के रूप में हुई है, आरोपी का नाम सवाराम गरासिया बताया जा रहा है, जो वारदात के बाद से फरार है.

झगड़े की वजह बनी शराब और गाली-गलौज

पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी सवाराम शराब के नशे में था और गाली-गलौज कर रहा था. उसी दौरान मृतक भैराराम ने उसे टोका और गाली देने से मना किया. इसी बात पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई जो धीरे-धीरे विवाद में बदल गई. देखते ही देखते आरोपी ने पास में रखी कुल्हाड़ी उठाई और भैराराम के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिया. गंभीर रूप से घायल भैराराम की मौके पर ही मौत हो गई.

पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आया. बाली के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चैनसिंह महेचा, सुमेरपुर डीएसपी जितेंद्र सिंह, नाणा थानाधिकारी रतन सिंह देवड़ा और बेडा चौकी प्रभारी तेज सिंह जोधा तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया और सबूत जुटाए.

मृतक के भाई ने दर्ज कराई रिपोर्ट

मृतक के भाई सुरताराम गरासिया ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि मंगलवार रात भैराराम खाना खाकर घर पर सोया हुआ था. उसी दौरान उसका चचेरा भाई सवाराम हाथ में कुल्हाड़ी लेकर घर आया और बिना कुछ कहे उसके सिर पर वार कर दिया. परिजन जब तक मौके पर पहुंचे, भैराराम की मौत हो चुकी थी.

आरोपी फरार, तलाश में जुटी पुलिस

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी सवाराम मौके से फरार हो गया. पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश के लिए टीमें गठित की गई हैं. पुलिस आसपास के इलाकों में दबिश दे रही है.

शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया

पुलिस ने मृतक का शव चामुंडेरी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा. फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही है.

