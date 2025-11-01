पाली में फसल बीमा फर्जीवाड़ा का खुलासा, किसानों ने उठाई जांच की मांग

Pali News: राजस्थान के पाली जिले में इस साल भी औसत से ज्यादा बरसात हुई. खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान हुआ. सैकड़ों किसानों को शिकायत है कि उन्हें फसल खराबे का क्लेम नहीं मिला. वहीं दूसरी तरफ रोहट क्षेत्र 20 से ज्यादा किसानों ने क्लेम राशि जारी करने में फर्जीवाड़ा होने का आरोप लगाया.

ऐसे कई किसान हैं जिनका दावा है कि उन्होंने रबी-2024 फसल की बुवाई की ही नहीं, लेकिन फर्जीवाड़े में फसल खराबा बताकर अज्ञात लोगों ने क्लेम राशि उठा ली. इसकी जानकारी होने पर सभी किसान SDM रोहट से मिले और लिखित में शिकायत दी.

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम ने कमेटी गठित कर जांच के आदेश दिए. अब कमेटी की रिपोर्ट आने का इंतजार है. उसके बाद ही पता चलेगा कि क्लेम राशि जारी करने में फर्जीवाड़ा हुआ है या बात कुछ और है.

दरअसल रोहट क्षेत्र के देवाण, धीगाणा और कुलथाना के 11 खसरे में जिन किसानों के खेत हैं. उनमें से कईयों को शिकायत है कि उनकी खातेदारी जमीन पर अज्ञात लोगों ने फर्जी तरीके से फसल खराबा बताकर क्लेम राशि उठा ली. जबकि उन्होंने फसल खराब होने का कोई दावा पेश ही नहीं किया था.

वहीं कुछ किसानों को शिकायत है कि पड़त खेत में जहां पिछले तीन साल से बुवाई की ही नहीं गई. वहां भी फसल उगाई जाने और फिर बरसात में खराबा होने दर्शा कर लाखों रुपए की क्लेम राशि उठा ली गई है.

एक-दो नहीं 30 के करीब किसान हैं जिन्हें अपनी खातेदारी भूमि पर अज्ञात लोगों द्वारा फर्जीवाड़ा कर फसल बीमा के रुपए उठाए जाने की शिकायत है. फर्जीवाड़ा हुआ है तो वह किसी लेवल पर हुआ है. यह तो गठित समिति की जांच रिपोर्ट आने पर ही साफ होगा.

मामले में रोहट SDM ने बताया कि एक परिवाद प्राप्त हुआ था, जिसमें देवाण, धींगाणा और कुलथाणा के 11 खसरों के किसानों ने फसल बीमा राशि का फर्जी क्लेम उठाने जाने की शिकायत की थी. इसको लेकर एक कमेटी गठित की है.