राजस्थान का अनोखा मंदिर, जहां मोटरसाइकिल की होती है पूजा?

Do You Know: जोधपुर शहर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर पाली जिले में स्थित है एक अत्यंत पवित्र और अनोखा धार्मिक स्थल ओम बन्ना धाम. इस समाधि को श्रद्धालु 'बुलेट बाबा' के नाम से भी जानते हैं. यह मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि एक चमत्कारी कहानी के लिए भी पूरे देश में प्रसिद्ध है.

इतिहास

ओम बन्ना के पास एक 350 सीसी की रॉयल एनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल थी. सन् 1988 में, जिस स्थान पर आज यह समाधि बनी हुई है, उसी जगह एक प्राणघातक दुर्घटना में उनका देहांत हो गया था. दुर्घटना के बाद पुलिस ने उनकी मोटरसाइकिल को अपने कब्जे में लेकर पुलिस स्टेशन के अंदर पार्क कर दिया.

बुलेट का जादुई लौटना

अगली सुबह एक ऐसी असामान्य घटना घटी, जिसने यहां के लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया. रात में पुलिस स्टेशन में खड़ी वह मोटरसाइकिल चमत्कारी ढंग से फिर से उसी दुर्घटना स्थल पर मिली, जहां दुर्घटना हुई थी. पुलिस ने इसे शरारत मानकर दोबारा थाने में ले जाकर रख दिया, लेकिन यह घटना बार-बार दोहराई गई.

जब यह मोटर साईकिल बार-बार पुलिस स्टेशन से अपने आप निकलकर दुर्घटनास्थल पर पहुंचने लगी, तो यहां के लोग यह विश्वास करने पर मजबूर हो गए कि यह सब ओम बन्ना की जादुई शक्तियों के कारण हो रहा है.

सुरक्षित यात्रा के लिए पूजा

आज वही मोटरसाइकिल इस पवित्र स्थान पर एक कांच के केस में रखी हुई है, और लोगों की भीड़ यहां पूजा करने के लिए आती है. यह धाम उन सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव बन गया है, जो इस राष्ट्रीय राजमार्ग से यात्रा करते हैं.

श्रद्धालु यहां आकर अपनी सुरक्षित यात्रा की कामना करते हैं. यदि आप इस समाधि को देखने आएंगे, तो पाएंगे कि यह मोटरसाइकिल उन श्रृद्धालुओं द्वारा बांधी गई मन्नत की डोरियों से पूरी तरह ढंक गई है. ओम बन्ना धाम आज भी लोगों की अटूट आस्था और चमत्कारिक कहानी का प्रतीक बना हुआ है.

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee Rajasthan इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now