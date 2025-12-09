Zee Rajasthan
Do you know: राजस्थान की इस रोड़ को लोग क्यों कहते हैं 'खूनी सड़क'?

Rajasthan News: राजस्थान के पाली जिले में एक रोड़ है, जिसको 'खूनी सड़क' के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस रोड़ पर बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, जिसकी वजह से कई जिंदगियां चली गई हैं.

Published: Dec 09, 2025, 06:56 PM IST | Updated: Dec 09, 2025, 06:56 PM IST

Do you know: राजस्थान की इस रोड़ को लोग क्यों कहते हैं 'खूनी सड़क'?

Rajasthan News: ये रोड़ पाली जिले में है, जो मारवाड और मेवाड़ को जोड़ती है. ये सड़की का नाम देसूरी नाल है, जो अब तक सैकड़ों जिंदगियां चीन चुकी है. यह खतरनाक सड़क अरावली पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरती है, जो अपनी जानलेवा परिस्थितियों के लिए जानी जाती है. इस सड़क को 'खूनी सड़क' कहा जाता है.

इस 8 किलोमीटर की रोड में कुल 12 खतरनाक मोड़ हैं, जो हर वक्त किसी हादसे को न्योता दे रहे होते हैं. यहां के कुछ मोड़ 'S' और 'L' आकार में बने हैं, जो चालकों के लिए बेहद मुश्किल और जोखिम भरे साबित होते हैं.

यहां का इलाका पहाड़ी है, जहां बहुत सारे घुमावदार रास्ते हैं, जहां से चालक के लिए गुजरना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. इसके साथ ही कई जगहों पर सड़कें इतनी संकरी है कि दो गाड़ियों का एक साथ निकलना मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण एक्सीडेंट का खतरा और बढ़ जाता है.

इसके अलावा ये रास्ता वन्यजीव अभयारण्य से गुजरता है, जिसकी वजह से यहां सुबह और रात के वक्त जंगली जानवरों और हादसों का का खतरा बना रहता है. वहीं, बारिश के मौसम में इस रोड पर बहुत ज्यादा फिसलन
हो जाती है, जिसके कारण भूस्खलन का खतरा भी बढ़ जाता है.

इस रास्ते में 5 संकरी पुलिया बनी हैं, जिसकी वजह से सफर ज्यादा खतरनाक हो जाता है, जहां से गाड़ियों का निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल भरा हो जाता है. यहां पर नाग देवता मंदिर मोड़, पंजाब मोड़, शनि महाराज मंदिर मोड़, कसाई पुलिया, के साथ चार मोड़ ऐसे हैं, जहां आए दिन बड़े एक्सीडेंट होते रहते हैं. यहां एक तरफ खाई और दूसरी तरफ पहाड़ होने की वजह से कई लोगों की जान भी जा चुकी है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, साल 2007 में यहां पर एशिया का सबसे बड़ा एक्सीडेंट हुआ था. यहां एशिया का सबसे बड़ा सड़क हादसा भी इसी देसूरी की नाल में हुआ था. साल 2007 में रामदेवरा जा रहे श्रद्धालुओं से भरा वाहन असंतुलन होकर खाई में जा गिर था. कहा जाता है कि इस हादसे में 89 लोगों की मौत हो गई थी.

