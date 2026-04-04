पहले सर धड़ से किया अलग, फिर पैर काट ले गए थे बदमाश, बुजुर्ग की हत्या के मामले में परिजनों का धरना समाप्त

Rajashan Crime: राजस्थान के पाली जिले में काराडी गांव में बुजुर्ग का गला काटकर हत्या करने और गहने के लिए दोनों पैर काटने के मामले में ग्रामीणों ने मारवाड़ जंक्शन थाने के बाहर धरना दिया. मामले में मारवाड़ जंक्शन थाने के बाहर चल रहे धरने को ग्रामीणों ने समझाइस के बाद स्थगित कर दिया है.

मृतका के परिजनों ने अपना मांग पत्र प्रशासन को सौंपा दिया. साथ ही 5 दिन का अल्टीमेटम भी दिया. इस दौरान आरोपी नहीं पकड़े गए, तो फिर धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी जारी की. पुलिस ने मेडिकल बोर्ड द्वारा शव का पोस्टमार्टम करवाया. पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सुपर्द किया गया.

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इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बाली चेन सिंह महेचा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह देवड़ा मौजूद रहे. गौरतलब है कि मारवाड़ जंक्शन के थाना क्षेत्र के काराडी गांव में सूखे तालाब में 1 अप्रैल की शाम को गांव की ही निवासी 65 साल की प्यारी देवी पत्नी रामलाल का शव मिला था.

वृद्धा का गला काटकर बदमाशों ने हत्या कर दी थी. वृद्धा ने पैरों में गहने पहने हुए थे. जिसकी वजह से बदमाशों ने उसके पैर भी काट ले गए. मामले को लेकर मृतका के परिजन और ग्रामीण मारवाड़ जंक्शन थाने के बाहर 2 अप्रैल से धरने पर बैठ गए थे. जिसके बाद अब उन्होंने समझाइस के बाद धरना समाप्त कर दिया है.