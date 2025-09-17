पाली में जोधपुर-इंदौर एक्सप्रेस ट्रेन के पावर इंजन में लगी आग, मारवाड़ जंक्शन पर मचा हड़कंप

Pali News: पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर उस समय हड़कंप मच गया, जब जोधपुर-इंदौर एक्सप्रेस ट्रेन के पावर इंजन में अचानक आग लग गई. बताया जा रहा है कि इंजन में यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी.

जैसे ही इंजन से धुआं उठता दिखाई दिया, मौके पर मौजूद जीआरपी थाना जाब्ता ने तुरंत ट्रेन को रुकवा दिया. देखते ही देखते प्लेटफॉर्म और रेलवे यार्ड पर अफरा-तफरी मच गई. सुरक्षा के लिहाज से ट्रेन को रेलवे यार्ड में खड़ा कर दिया गया.

रेलवे अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंचे

घटना की सूचना मिलते ही रेलवे स्टेशन के आला अधिकारी और जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंच गए. आग लगने की खबर के बाद फायर सेफ्टी टीम भी सतर्क हो गई. गनीमत रही कि आग फैलने से पहले ही उस पर काबू पा लिया गया.

तकनीकी खामी को किया गया दूर

करीब 30 मिनट तक ट्रेन खड़ी रही. इस दौरान रेलवे के सहायक इंजीनियर ने मौके पर पहुंचकर इंजन की जांच की. तकनीकी खामी की मरम्मत कर दी गई और आग लगने की वजह इंजन के पावर सिस्टम में शॉर्ट सर्किट बताई गई. इसके बाद ट्रेन को सुरक्षित रवाना कर दिया गया.

21 वीं सदी में भी रोहट के गांवों में विकास आमजन से है कोसों दूर

पाली जिले के रोहट उपखंड के दीवांदी गांव में विकास की कमी एक बार फिर उजागर हो गई. यहां ग्रामीणों को अंतिम यात्रा जैसे संवेदनशील अवसर पर भी भारी संघर्ष झेलना पड़ा. गांव के 19 वर्षीय युवक भैराराम सुथार की मौत के बाद जब परिजन शवयात्रा लेकर श्मशान घाट की ओर निकले, तो उन्हें रास्ते में बह रहे 2 से 3 फीट गहरे पानी से गुजरना पड़ा. ग्रामीणों ने कंधों पर अर्थी उठाए हुए तेज बहाव को पार किया.

शवयात्रा के साथ लकड़ियों से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली भी बमुश्किल पानी पार कर सकी. हर किसी के चेहरे पर डर और असुविधा साफ झलक रही थी. श्मशान घाट तक न तो पक्का रास्ता है और न ही कोई रपट. बरसात में नदी का पानी उफान पर आने से श्मशान मार्ग डूब जाता है. ग्रामीणों का कहना है कि जब तक इस रास्ते का स्थायी समाधान नहीं होगा, तब तक हर बरसात में शवयात्रा के समय ऐसी समस्याएं झेलनी पड़ेंगी.

गांव के लोगों ने उपखंड प्रशासन और जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों पर लापरवाही का आरोप लगाया. ग्रामीणों का कहना है कि बार-बार समस्याएं उठाने के बावजूद अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है.

