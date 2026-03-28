रणवीर सिंह की एक्टिंग पर फिदा हुए राजस्थानी एक्टर गौरव देवासी, ‘धुरंधर 2’ को बताया दमदार

Pali News: गौरव देवासी ने फिल्म धुरंधर 2 की जमकर तारीफ करते हुए इसे 'एक एहसास' बताया है. उन्होंने रणवीर सिंह की एक्टिंग और आदित्य धर के निर्देशन को शानदार बताया. फिल्म को लेकर दर्शकों में उत्साह बढ़ता जा रहा है और बॉक्स ऑफिस पर भी इसका प्रदर्शन मजबूत बना हुआ है.
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Pali News: राजस्थान फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता गौरव देवासी ने हाल ही में रिलीज हुई फिल्म धुरंधर 2 को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जो अब तेजी से चर्चा का विषय बनती जा रही है. फिल्म देखने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में अपने अनुभव साझा किए और फिल्म की जमकर सराहना की.
गौरव देवासी ने कहा कि धुरंधर 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि एक एहसास है. उनके मुताबिक इस फिल्म में एक्शन, इमोशन और देशभक्ति का जो बैलेंस देखने को मिलता है, वह आज के दौर की फिल्मों में बहुत कम नजर आता है. उन्होंने फिल्म की कहानी और प्रस्तुति को बेहद प्रभावशाली बताया.
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह फिल्म अपने पहले भाग की तुलना में कई गुना ज्यादा दमदार और असरदार है. गौरव देवासी के अनुसार, 'फिल्म का हर पहलू चाहे वह कहानी हो या निर्देशन बेहद मजबूत है और दर्शकों को बांधे रखने में पूरी तरह सफल रहता है.'
निर्देशक आदित्य धर के काम की तारीफ
फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाले रणवीर सिंह के अभिनय की भी उन्होंने खुलकर तारीफ की. उन्होंने कहा, 'रणवीर सिंह ने अपने किरदार को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाया है. उनका प्रदर्शन फिल्म को और ऊंचाई पर ले जाता है.' गौरव के अनुसार रणवीर का अभिनय दर्शकों पर गहरा प्रभाव छोड़ता है.
इसके साथ ही फिल्म के निर्देशक आदित्य धर के काम की भी उन्होंने सराहना की. उनका कहना था कि 'आदित्य धर ने इस फिल्म को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है. उनका विजन फिल्म के हर फ्रेम में साफ दिखाई देता है, जो इसे खास बनाता है.'
गौरव देवासी ने देशभर के दर्शकों से अपील करते हुए कहा कि हर भारतीय को यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए. उनके मुताबिक, यह फिल्म सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देशभक्ति की भावना को भी जागृत करती है और दर्शकों को गर्व का अनुभव कराती है.
फिलहाल, 'धुरंधर 2' को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म अच्छा प्रदर्शन कर रही है और लगातार चर्चा में बनी हुई है. गौरव देवासी का यह बयान फिल्म की बढ़ती लोकप्रियता को और मजबूती देता नजर आ रहा है.
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