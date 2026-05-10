/iPhone-13 की किस्तों ने बनाया चोर, पत्नी के शौक के लिए युवक पहुंचा जेल, कर डाला बड़ा कांड

Pali Crime News: राजस्थान के पाली जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पति को अपनी पत्नी के महंगे शौक पूरे करना भारी पड़ गया. पत्नी को खुश करने के लिए आईफोन गिफ्ट करना युवक के लिए गले की फांस बन गया और किस्तों का बोझ कम करने के चक्कर में उसने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दे डाला. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी का सारा माल बरामद कर लिया है.

आईफोन की किस्तों ने बिगाड़ा बजट

मामला औद्योगिक थाना क्षेत्र का है. पुलिस की गिरफ्त में आए शिवाजी नगर निवासी 19 वर्षीय महावीर ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल करते हुए एक अजीबोगरीब कहानी सुनाई. महावीर ने बताया कि उसकी पत्नी को महंगे गैजेट्स और नए कपड़ों का बहुत शौक है. अपनी पत्नी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए उसने करीब 65 हजार रुपये का iPhone-13 फाइनेंस पर लिया और उसे गिफ्ट कर दिया.

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आईफोन हाथ में आते ही असली मुसीबत शुरू हुई. फोन की मासिक किस्त (EMI) 7 हजार रुपये तय हुई थी. महावीर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह हर महीने इतनी बड़ी रकम चुका सके. किस्त भरने का दबाव उस पर लगातार बढ़ता जा रहा था, जिसके बाद उसने अपनी तंगहाली दूर करने के लिए अपराध का रास्ता चुना.

सूने मकान को बनाया निशाना

चोरी की योजना बनाकर महावीर ने औद्योगिक थाना क्षेत्र के एक ऐसे घर की रेकी की, जहां परिवार शहर से बाहर गया हुआ था. मौका पाकर उसने सूने मकान का ताला तोड़ा और घर में रखे कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया. उसने घर से 4 तोला सोने के आभूषण, चांदी के गहने, होम थिएटर सिस्टम और महंगे नए कपड़े चुराए. चोरी किए गए इस सामान की कुल कीमत करीब 6 लाख 50 हजार रुपये बताई जा रही है. महावीर ने बताया कि उसने न केवल गहने चुराए, बल्कि पत्नी के शौक के लिए होम थिएटर और नए कपड़े भी वहां से उठा लिए.

CCTV फुटेज से खुला राज

जब पीड़ित परिवार वापस लौटा, तो घर के हालात देखकर उनके होश उड़ गए. मामले की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इलाके के CCTV फुटेज खंगाले, जिसमें महावीर की गतिविधियां संदिग्ध नजर आईं. फुटेज के आधार पर पुलिस ने महावीर को रडार पर लिया और उसे हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की.

शुरुआती इनकार के बाद महावीर टूट गया और उसने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया. उसने पुलिस को बताया कि वह केवल अपनी पत्नी की डिमांड पूरी करना चाहता था. पाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चोरी गया शत-प्रतिशत सामान बरामद कर लिया है और आरोपी महावीर को जेल भेज दिया है.

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