/जिस थाली में खाया उसी में कर दिया छेद! तमिलनाडु में ज्वेलर्स के यहां से एक करोड़ का सोना लेकर भागा कर्मचारी

Rajasthan News: तमिलनाडु की एक ज्वेलरी दुकान से करीब एक करोड़ रुपये का सोना लेकर फरार हुए आरोपी को आखिरकार पुलिस ने पकड़ लिया. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तमिलनाडु पुलिस और राजस्थान की सादड़ी पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की. पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया आरोपी सरथुर निवासी दिनेश प्रजापत है. वह तमिलनाडु के कुंभकोणम थाना क्षेत्र में स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान पर काम करता था. आरोप है कि इसी दौरान वह करीब एक करोड़ रुपये का सोना लेकर फरार हो गया था.



आरोपी की तलाश में तमिलनाडु पुलिस राजस्थान पहुंची थी. स्थानीय पुलिस की मदद से उसे सादड़ी इलाके से गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तारी के बाद सादड़ी पुलिस ने आरोपी को तमिलनाडु पुलिस के हवाले कर दिया है, ताकि वहां दर्ज मामले में आगे की कार्रवाई की जा सके.

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ज्वेलरी दुकान पर करता था काम

पुलिस के अनुसार दिनेश प्रजापत तमिलनाडु के कुंभकोणम थाना क्षेत्र में एक ज्वेलर्स की दुकान पर नौकरी करता था. आरोप है कि नौकरी के दौरान उसने दुकान से करीब एक करोड़ रुपये का सोना लिया और इसके बाद वहां से फरार हो गया. घटना के बाद तमिलनाडु पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी. जांच के दौरान आरोपी के राजस्थान में होने की जानकारी सामने आई. इसके बाद तमिलनाडु पुलिस ने सादड़ी पुलिस से संपर्क किया और दोनों राज्यों की पुलिस टीम ने मिलकर आरोपी को पकड़ने की कार्रवाई शुरू की.



पकड़ने पहुंची पुलिस टीम पर पथराव

आरोपी की धरपकड़ के दौरान पुलिस टीम को विरोध का भी सामना करना पड़ा. पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान पथराव किया गया, जिसमें कांस्टेबल रामफूल को चोट आई. इसके बावजूद पुलिस टीम ने कार्रवाई जारी रखी और आरोपी को पकड़ लिया. पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर तमिलनाडु में हुई कथित चोरी से जुड़े पूरे मामले की जानकारी जुटाएगी. सोना कहां ले जाया गया, उसके बाद उसका क्या किया गया और इस मामले में कोई और व्यक्ति शामिल है या नहीं, इन सभी पहलुओं की जांच की जा सकती है.



सादड़ी पुलिस ने तमिलनाडु पुलिस को सौंपा

संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तारी के बाद सादड़ी पुलिस ने आरोपी दिनेश प्रजापत को तमिलनाडु पुलिस के हवाले कर दिया है. अब तमिलनाडु पुलिस आरोपी को अपने साथ ले जाकर वहां दर्ज मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. करीब एक करोड़ रुपये के सोने से जुड़ा यह मामला इसलिए भी चर्चा में है, क्योंकि जिस दुकान पर आरोपी काम करता था, उसी जगह से सोना लेकर फरार होने का आरोप है. पुलिस जांच के बाद ही चोरी में शामिल लोगों और सोने की बरामदगी से जुड़ी पूरी तस्वीर साफ हो सकेगी.

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