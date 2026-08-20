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जिस थाली में खाया उसी में कर दिया छेद! तमिलनाडु में ज्वेलर्स के यहां से एक करोड़ का सोना लेकर भागा कर्मचारी

Pali Crime News: तमिलनाडु में ज्वेलर्स की दुकान पर काम करने वाला एक कर्मचारी करीब एक करोड़ रुपये का सोना लेकर फरार हो गया. तमिलनाडु पुलिस और सादड़ी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी को पाली से गिरफ्तार किया गया. आरोपी को पकड़ने के दौरान पुलिस टीम पर पथराव हुआ, जिसमें कांस्टेबल रामफूल घायल हो गए. सादड़ी पुलिस ने आरोपी को तमिलनाडु पुलिस के हवाले कर दिया है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Sandeep rathore
Published:Aug 20, 2026, 10:22 AM IST | Updated:Aug 20, 2026, 10:22 AM IST
जिस थाली में खाया उसी में कर दिया छेद! तमिलनाडु में ज्वेलर्स के यहां से एक करोड़ का सोना लेकर भागा कर्मचारी
Image Credit: Rajasthan News

Rajasthan News: तमिलनाडु की एक ज्वेलरी दुकान से करीब एक करोड़ रुपये का सोना लेकर फरार हुए आरोपी को आखिरकार पुलिस ने पकड़ लिया. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तमिलनाडु पुलिस और राजस्थान की सादड़ी पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की. पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया आरोपी सरथुर निवासी दिनेश प्रजापत है. वह तमिलनाडु के कुंभकोणम थाना क्षेत्र में स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान पर काम करता था. आरोप है कि इसी दौरान वह करीब एक करोड़ रुपये का सोना लेकर फरार हो गया था.


आरोपी की तलाश में तमिलनाडु पुलिस राजस्थान पहुंची थी. स्थानीय पुलिस की मदद से उसे सादड़ी इलाके से गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तारी के बाद सादड़ी पुलिस ने आरोपी को तमिलनाडु पुलिस के हवाले कर दिया है, ताकि वहां दर्ज मामले में आगे की कार्रवाई की जा सके.

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ज्वेलरी दुकान पर करता था काम
पुलिस के अनुसार दिनेश प्रजापत तमिलनाडु के कुंभकोणम थाना क्षेत्र में एक ज्वेलर्स की दुकान पर नौकरी करता था. आरोप है कि नौकरी के दौरान उसने दुकान से करीब एक करोड़ रुपये का सोना लिया और इसके बाद वहां से फरार हो गया. घटना के बाद तमिलनाडु पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी. जांच के दौरान आरोपी के राजस्थान में होने की जानकारी सामने आई. इसके बाद तमिलनाडु पुलिस ने सादड़ी पुलिस से संपर्क किया और दोनों राज्यों की पुलिस टीम ने मिलकर आरोपी को पकड़ने की कार्रवाई शुरू की.


पकड़ने पहुंची पुलिस टीम पर पथराव
आरोपी की धरपकड़ के दौरान पुलिस टीम को विरोध का भी सामना करना पड़ा. पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान पथराव किया गया, जिसमें कांस्टेबल रामफूल को चोट आई. इसके बावजूद पुलिस टीम ने कार्रवाई जारी रखी और आरोपी को पकड़ लिया. पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर तमिलनाडु में हुई कथित चोरी से जुड़े पूरे मामले की जानकारी जुटाएगी. सोना कहां ले जाया गया, उसके बाद उसका क्या किया गया और इस मामले में कोई और व्यक्ति शामिल है या नहीं, इन सभी पहलुओं की जांच की जा सकती है.


सादड़ी पुलिस ने तमिलनाडु पुलिस को सौंपा
संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तारी के बाद सादड़ी पुलिस ने आरोपी दिनेश प्रजापत को तमिलनाडु पुलिस के हवाले कर दिया है. अब तमिलनाडु पुलिस आरोपी को अपने साथ ले जाकर वहां दर्ज मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. करीब एक करोड़ रुपये के सोने से जुड़ा यह मामला इसलिए भी चर्चा में है, क्योंकि जिस दुकान पर आरोपी काम करता था, उसी जगह से सोना लेकर फरार होने का आरोप है. पुलिस जांच के बाद ही चोरी में शामिल लोगों और सोने की बरामदगी से जुड़ी पूरी तस्वीर साफ हो सकेगी.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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