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किसान ने गेहूं के कट्टे में रख दिए लाखों के गहने, व्यापारी ने देखा तो...

Pali Gold News: पाली जिले के खैरवा गांव से ईमानदारी की एक ऐसी मिसाल सामने आई है, जिसकी पूरे इलाके में चर्चा हो रही है. दरअसल एक व्यापारी ने गेहूं के कट्टे में मिले 15 लाख के गहने किसान को लौटा दिए.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported BySandeep rathore
Published:Mar 16, 2026, 11:16 AM IST | Updated:Mar 16, 2026, 11:16 AM IST

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किसान ने गेहूं के कट्टे में रख दिए लाखों के गहने, व्यापारी ने देखा तो...

Pali Gold News: राजस्थान के पाली जिले के खैरवा गांव से ईमानदारी की एक ऐसी मिसाल सामने आई है, जिसकी पूरे इलाके में चर्चा हो रही है. यहां एक अनाज व्यापारी ने गेहूं के कट्टे में मिले करीब 15 लाख रुपये के सोने-चांदी के गहने उनके असली मालिक को लौटाकर लोगों का दिल जीत लिया.

मिली जानकारी के अनुसार, गांव के किसान घीसाराम घांची ने करीब 15 दिन पहले गांव के ही अनाज व्यापारी मांगू खान को गेहूं के दो कट्टे बेचे थे. किसान को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसने अपने घर के गहने गलती से गेहूं के कट्टे में रख दिए थे और वही कट्टा व्यापारी को बेच दिया.

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कुछ दिनों बाद जब व्यापारी ने गेहूं का कट्टा खोला, तो उसमें एक टिफिन बॉक्स मिला. टिफिन खोलकर देखने पर उसमें करीब 15 लाख रुपये कीमत के सोने-चांदी के गहने रखे हुए थे. इतनी बड़ी रकम के गहने मिलने के बाद भी व्यापारी के मन में उन्हें रखने का विचार नहीं आया.

अनाज व्यापारी मांगू खान ने तुरंत किसान घीसाराम घांची को अपनी दुकान पर बुलाया और उन्हें पूरी बात बताकर सभी गहने सुरक्षित वापस लौटा दिए. जब किसान को अपने गहने वापस मिले, तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए. किसान ने व्यापारी की ईमानदारी के लिए दिल से धन्यवाद दिया.

इस घटना के बाद गांव और आसपास के इलाकों में मांगू खान की ईमानदारी की खूब सराहना हो रही है. ग्रामीणों का कहना है कि आज के समय में इस तरह की ईमानदारी बहुत कम देखने को मिलती है. लोगों का मानना है कि यह घटना समाज के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण है, जो बताती है कि आज भी इंसानियत और ईमानदारी जिंदा है.

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