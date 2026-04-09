सोजत की मेहंदी इंडस्ट्री पर संकट, मिडिल ईस्ट तनाव से 250 करोड़ का नुकसान

Sojat Mehandi Export Crisis: मिडिल ईस्ट में व्याप्त अशांति के कारण बीते 30 दिन में सोजत के मेहंदी व्यवसाय पर संकट आ गया है. यूरोप और इजरायल को जाने वाला माल होल्ड पर है. जिससे यहां की एक्सपोर्ट यूनिट पर 90 प्रतिशत असर आया है.
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Sojat Mehandi Export Crisis: राजस्थान के पाली में सोजत का मेहंदी व्यवसाय एक्सपोर्ट के कारोबार में कई उतार चढ़ाव देख चुका है. वहीं अब मिडिल ईस्ट में व्याप्त अशांति के कारण बीते 30 दिन में सोजत के मेहदी व्यवसाय पर संकट है. यूरोप और इजरायल को जाने वाला माल होल्ड पर है. नए ऑर्डर भी नहीं मिल रहे हैं, इस कारण यहां की एक्सपोर्ट यूनिट पर भी 90 फीसदी असर आया है. मेहंदी निर्माण का कार्य केवल 10 प्रतिशत ही हो रहा है.
सोजत में मेहंदी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट का कारोबार बड़े पैमाने पर होता है. सोजत में छोटी-बड़ी करीब 100 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं. इन फैक्ट्री में अलग-अलग कामों में 5 हजार से भी अधिक श्रमिक काम करते हैं, जिनमें 80 फीसदी श्रमिक बाहरी प्रदेश के है. वहीं 20 फीसदी श्रमिक स्थानीय हैं. 30 दिन से हालात बिगड़ने पर हजारों श्रमिक काम से वंचित हो गए. 20 फीसदी श्रमिक पुराने ऑर्डर तैयार कर रहे हैं.
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सोजत के मेहंदी बिजनेस का अच्छे दिनों में सालाना टर्नओवर अब घटकर 80 से 90 फीसदी से भी कम रह गया. क्योंकि सोजत में मेंहदी मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर के बताते हैं कि सोजत से बड़े पैमाने पर मेंहदी हवाई और समुद्र के रास्ते मिडिल ईस्ट भी जाता है. मिडिल ईस्ट में जिस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, उससे मेहंदी मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर्स का माल होल्ड पर है, जो आर्डर पूर्व में लिए गए थे. वह ऑर्डर भेज नहीं पा रहे हैं.
लंबे रूट से यदि माल भेजा भी जाता है, तो माल भाड़ा लगभग डबल हो जाएगा. माल होल्ड होने से कारोबार पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है. फैक्ट्रियों में 80 फीसदी मशीनें बंद पड़ी है. कार्गो मुंबई और एयर कार्गो दिल्ली में अटका है. अब तक माल होल्ड पर होने से 250 करोड़ के लगभग का नुकसान हो चुका है. 20 साल से मजदूरी करने वाले मजदूरों ने बताया कि मिडिल ईस्ट युद्ध की वजह से कई फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं लेबर पर रोजगार का संकट आ गया. कई गांव चले गए.
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