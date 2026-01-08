पाली में बड़ा सड़क हादसा, शादी समारोह में जा रही जीप पलटी, 7 से अधिक लोग घायल

Rajasthan Accident: राजस्थान के पाली शहर से सरदार समन्द रोड पर निमली उर्रा गांव के निकट एक यात्रियों से भरी जीप अनियंत्रित होकर पलट गई, हादसे में 7 से अधिक लोग घायल हुए हैं. जिन्हें उपचार के लिए बांगड़ अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया, जिसमें महिला एवं बच्चे भी शामिल है.

बताया जा रहा है कि यात्री अपने गांव गागुड़ा शादी समारोह का सामान लेकर जा रहे थे. इस दौरान अचानक गाड़ी के अनियंत्रित होने से पलट गई. फिलहाल गंभीर घायलों को पाली से जोधपुर के लिए रेफर किया गया. वहीं चिकित्सकों की टीम द्वारा अन्य घायलों का उपचार जारी है.

उदयपुर के झाड़ोल में बाघपुरा थाना क्षेत्र के मानस जंगल में एक विवाहिता की लैंडस्लाइडिंग (भूस्खलन) की चपेट में आने से मौत हो गई. जानकारी के अनुसार, घटना के समय महिला जंगल में चारा काट रही थी. इसी दौरान पहाड़ी से अचानक बड़ा पत्थर गिरकर महिला के ऊपर आ गिरा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

घटना के बाद मृतका के पीहर पक्ष ने इसे हादसा मानने से इनकार करते हुए हत्या का आरोप लगाया और मौताने की मांग पर अड़ गए. करीब 18 घंटे तक मौताने की मांग को लेकर विवाद की स्थिति रही. बाघपुरा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझाइश दी और बिना मौताना लिए समझौता कराया. इसके बाद महिला के शव को झाड़ोल उपजिला अस्पताल की मोर्चरी ले जाकर पोस्टमार्टम करवाया गया. फिलहाल बाघपुरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.