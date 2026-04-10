Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

Pali News: बंद कमरे में मिली मां समेत दो जवान बेटों की लाश, पर्चे पर लिखी मौत की दिल दहला देने वाली वजह

Pali News:  पाली शहर के आशापुरा टाउनशिप में एक बंद मकान में मां और उनकी दो जवान बेटों का शव मिलने की जानकारी के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Published:Apr 10, 2026, 11:41 AM IST | Updated:Apr 10, 2026, 11:41 AM IST

Trending Photos

राजस्थान में मौसम का यू-टर्न! 10-11 अप्रैल को बदलेगा मिजाज, इन शहरों में छाए बादल
6 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में मौसम का यू-टर्न! 10-11 अप्रैल को बदलेगा मिजाज, इन शहरों में छाए बादल

20 मिनट में इस तरह बनाएं राजस्थानी लापसी, स्वाद ऐसा कि फेल हो जाएगी हलवाई वाली रेसिपी
7 Photos
Rajasthani famous food

20 मिनट में इस तरह बनाएं राजस्थानी लापसी, स्वाद ऐसा कि फेल हो जाएगी हलवाई वाली रेसिपी

कोटा की बेटी ने एशिया में बजाया भारत का डंका! अरुंधति चौधरी ने जीता गोल्ड
6 Photos
kota news

कोटा की बेटी ने एशिया में बजाया भारत का डंका! अरुंधति चौधरी ने जीता गोल्ड

राजस्थान में अब दिखेगा गर्मी का भयंकर रूप, अगले 4 दिनों में 4 डिग्री तक बढ़ेगा पारा, जानें अपने शहर का हाल
10 Photos
Rajasthan ka Thermometer

राजस्थान में अब दिखेगा गर्मी का भयंकर रूप, अगले 4 दिनों में 4 डिग्री तक बढ़ेगा पारा, जानें अपने शहर का हाल

Pali News: बंद कमरे में मिली मां समेत दो जवान बेटों की लाश, पर्चे पर लिखी मौत की दिल दहला देने वाली वजह

Pali Big News: पाली शहर के आशापुरा टाउनशिप में एक बंद मकान से मां और उनके दो जवान बेटों के शव मिलने की घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है. पुलिस के अनुसार, तीनों शव दो से तीन दिन पुराने बताए जा रहे हैं.


आशापुरा टाउनशिप के एक मकान से बुरी दुर्गंध आने की शिकायत पर आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची तो घर के अंदर मां और उनके दोनों बेटों के शव पड़े मिले. प्रारंभिक जांच में पता चला कि मृतक मां की उम्र करीब 65 वर्ष थी, जबकि दोनों बेटों की उम्र 34 और 26 वर्ष बताई जा रही है.


सुसाइड नोट बरामद
पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है. इसमें निजी परेशानियों का जिक्र किया गया है. पुलिस इस नोट को महत्वपूर्ण सबूत मान रही है. हालांकि, अंतिम फैसला फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट आने के बाद ही लिया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now


परिवार की परेशानी
परिजनों का कहना है कि परिवार सबसे बड़े बेटे की लंबे समय से बीमारी से परेशान था. आर्थिक तंगी और बीमारी के बोझ के कारण परिवार मानसिक रूप से टूट चुका था. परिजनों का अनुमान है कि इसी वजह से यह कदम उठाया गया हो सकता है. लेकिन पुलिस अभी किसी भी थ्योरी को सिरे से खारिज नहीं कर रही है.

पाली पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है. फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) और मेडिकल ऑफिसर की टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं. शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या यह सामूहिक आत्महत्या है या फिर किसी अन्य वजह से यह घटना हुई है.


घटना की सूचना फैलते ही आशापुरा टाउनशिप में हड़कंप मच गया. आसपास के लोग सदमे में हैं. कई लोग इस घटना को लेकर भावुक भी नजर आए. स्थानीय लोगों का कहना है कि परिवार काफी शांत और साधारण था. किसी को इस तरह की घटना की उम्मीद नहीं थी.


यह घटना एक बार फिर राजस्थान में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और परिवारिक दबाव को लेकर सवाल उठाती है. विशेषज्ञों का कहना है कि आर्थिक परेशानी, बीमारी और सामाजिक दबाव के कारण कई परिवार टूट रहे हैं. ऐसे मामलों में समय पर काउंसलिंग और मदद की जरूरत होती है.पाली पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी. जांच रिपोर्ट आने के बाद ही सही कारण सामने आएगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Alwar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news