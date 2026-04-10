Pali News: बंद कमरे में मिली मां समेत दो जवान बेटों की लाश, पर्चे पर लिखी मौत की दिल दहला देने वाली वजह

Pali Big News: पाली शहर के आशापुरा टाउनशिप में एक बंद मकान से मां और उनके दो जवान बेटों के शव मिलने की घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है. पुलिस के अनुसार, तीनों शव दो से तीन दिन पुराने बताए जा रहे हैं.



आशापुरा टाउनशिप के एक मकान से बुरी दुर्गंध आने की शिकायत पर आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची तो घर के अंदर मां और उनके दोनों बेटों के शव पड़े मिले. प्रारंभिक जांच में पता चला कि मृतक मां की उम्र करीब 65 वर्ष थी, जबकि दोनों बेटों की उम्र 34 और 26 वर्ष बताई जा रही है.



सुसाइड नोट बरामद

पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है. इसमें निजी परेशानियों का जिक्र किया गया है. पुलिस इस नोट को महत्वपूर्ण सबूत मान रही है. हालांकि, अंतिम फैसला फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट आने के बाद ही लिया जाएगा.

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परिवार की परेशानी

परिजनों का कहना है कि परिवार सबसे बड़े बेटे की लंबे समय से बीमारी से परेशान था. आर्थिक तंगी और बीमारी के बोझ के कारण परिवार मानसिक रूप से टूट चुका था. परिजनों का अनुमान है कि इसी वजह से यह कदम उठाया गया हो सकता है. लेकिन पुलिस अभी किसी भी थ्योरी को सिरे से खारिज नहीं कर रही है.

पाली पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है. फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) और मेडिकल ऑफिसर की टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं. शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या यह सामूहिक आत्महत्या है या फिर किसी अन्य वजह से यह घटना हुई है.



घटना की सूचना फैलते ही आशापुरा टाउनशिप में हड़कंप मच गया. आसपास के लोग सदमे में हैं. कई लोग इस घटना को लेकर भावुक भी नजर आए. स्थानीय लोगों का कहना है कि परिवार काफी शांत और साधारण था. किसी को इस तरह की घटना की उम्मीद नहीं थी.



यह घटना एक बार फिर राजस्थान में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और परिवारिक दबाव को लेकर सवाल उठाती है. विशेषज्ञों का कहना है कि आर्थिक परेशानी, बीमारी और सामाजिक दबाव के कारण कई परिवार टूट रहे हैं. ऐसे मामलों में समय पर काउंसलिंग और मदद की जरूरत होती है.पाली पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी. जांच रिपोर्ट आने के बाद ही सही कारण सामने आएगा.

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