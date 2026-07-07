/42 घंटे बाद मेडिकल बोर्ड से हुआ पोस्टमार्टम, आज होगा जितेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार

Pali News, Murder: पाली जिले के सुमेरपुर क्षेत्र के सदर थाना अंतर्गत सलोदरिया गांव में खेत में मिले जितेंद्र सिंह के शव मामले में जांच लगातार आगे बढ़ रही है. इस प्रकरण में अब नया मोड़ सामने आया है. मृतक की बहन रिंकू कुँवर ने अपने भाई की मौत को संदिग्ध बताते हुए तीन लोगों के खिलाफ हत्या का संदेह जताया है. उन्होंने सदर थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच की गति तेज कर दी है और सभी संभावित पहलुओं की पड़ताल शुरू कर दी है.

42 घंटे बाद मेडिकल बोर्ड की निगरानी में हुआ पोस्टमार्टम

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शव मिलने के करीब 42 घंटे बाद मेडिकल बोर्ड की निगरानी में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की गई. पोस्टमार्टम के दौरान पाली और सुमेरपुर के चिकित्सकों की संयुक्त टीम मौजूद रही. पुलिस अधिकारियों की निगरानी में पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और वैज्ञानिक तरीके से संपन्न कराया गया, ताकि मौत के कारणों का स्पष्ट पता लगाया जा सके. पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पुलिस को इंतजार है, जिससे जांच को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण मदद मिलने की उम्मीद है.

एफएसएल टीम और डॉग स्क्वॉड ने जुटाए अहम साक्ष्य

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उपाधीक्षक जितेंद्र सिंह राठौर और सदर थाना अधिकारी भगाराम मीणा स्वयं मौके पर पहुंचे. उनके नेतृत्व में एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) टीम और डॉग स्क्वॉड ने घटनास्थल का गहन निरीक्षण किया. घटनास्थल से कई महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए गए हैं, जिनकी वैज्ञानिक जांच कराई जाएगी. पुलिस का कहना है कि जांच में किसी भी पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा और हर तथ्य का परीक्षण किया जाएगा.

पुलिस ने निष्पक्ष जांच का दिया भरोसा

सदर थाना अधिकारी भगाराम मीणा ने बताया कि मामले की जांच पूरी निष्पक्षता और वैज्ञानिक आधार पर की जा रही है. पुलिस सभी उपलब्ध साक्ष्यों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक जांच और गवाहों के बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी. उन्होंने कहा कि यदि जांच में किसी की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी निर्दोष व्यक्ति को बिना साक्ष्य के इस मामले में न फंसाया जाए.

आज होगा जितेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार

पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया. परिवार और ग्रामीणों की मौजूदगी में आज जितेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा. वहीं पूरे मामले पर क्षेत्र के लोगों की नजर बनी हुई है और परिजन निष्पक्ष जांच के साथ दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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