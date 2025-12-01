Zee Rajasthan
Pali News: अचानक निकला जीप का पहिया, खाई में गिरने से 3 की मौत

Pali News: पाली जिले के बाली थाना क्षेत्र में एक जीप का पहिया अचानक निकल गया, जिससे खाई में जा गिरी. इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 25 लोग घायल हो गए. 

Published: Dec 01, 2025, 03:26 PM IST | Updated: Dec 01, 2025, 03:26 PM IST

Pali News: राजस्थान के पाली जिले के बाली थाना क्षेत्र में सोमवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. कुंडाल इलाके में एक जीप का पिछला पहिया अचानक निकल गया, जिसके बाद वाहन बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरा. हादसा इतना भीषण था कि मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

इस दुर्घटना में दो महिलाओं समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 लोग घायल हो गए. हादसा दोपहर करीब 12 बजे कुंडाल और दानवली के बीच स्थित ढलान पर हुआ.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पांच बोर सायरा (उदयपुर) से कुंडाल की ओर जा रही जीप में कुल 28 लोग सवार थे. सभी लोग कुंडाल में एक शोकसभा में शामिल होने के लिए निकले थे. रास्ते में अचानक जीप का पीछे का पहिया निकल गया और चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा.

पहिया निकलते ही जीप अनियंत्रित होकर खाई में पलटती चली गई, जिससे गाड़ी में बैठे लोग उछलकर दूर-दूर जा गिरे. चीख-पुकार सुनकर आस-पास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस व एम्बुलेंस को सूचना दी.

सूचना मिलते ही बाली थाना पुलिस, दो एम्बुलेंस और कई स्थानीय लोग बचाव कार्य में जुट गए. घायलों को पहले बाली के जिला अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल प्रशासन के अनुसार, 12 गंभीर घायलों की हालत नाजुक होने के कारण उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है. स्थानीय लोगों ने बताया कि हादसे के बाद खाई में गिरे लोग दर्द से कराह रहे थे और उन्हें बाहर निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी.

दुर्घटना में जान गंवाने वालों की पहचान तेरसी बाई पत्नी सुरताराम, कंकू पत्नी सीताराम और कालाराम पुत्र लालाराम, निवासी पांच बोर सायरा (उदयपुर) के रूप में हुई है. हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन भी हरकत में आया. एडीएम शैलेंद्र कुमार और एसडीएम दिनेश विश्नोई तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे और राहत-बचाव कार्यों की निगरानी की. अधिकारियों ने घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए और दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश भी जारी किए.

स्थानीय लोगों का कहना है कि जीप में क्षमता से अधिक लोग सवार थे और सड़क का ढलान वाला हिस्सा पहले से ही दुर्घटनाओं के लिए संवेदनशील माना जाता है. इस हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और वाहन में रखरखाव की अनिवार्यता को सामने ला दिया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Pali News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

