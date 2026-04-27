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Pali News: बैलगाड़ी से आया दूल्हा और बारात, बिजोवा में दिखी राजस्थानी परंपरा की अनोखी झलक

Pali News: राजस्थान के पाली में दूल्हा जितेंद्र, पिता मांगीलाल चौधरी, अपने घर चौधरियों के वास, बिजोवा से पारंपरिक अंदाज में बारात लेकर रवाना हुए थे. ये बारात नाडोल वेरा नया अरठ तालाब के पास स्थित कानाराम गेहलोत के घर पहुंची, जहां बारातियों का पारंपरिक अंदाज में खूब स्वागत हुआ.

Edited byPragati PantReported bySandeep rathore
Published: Apr 27, 2026, 10:54 AM|Updated: Apr 27, 2026, 10:54 AM
Pali News: बैलगाड़ी से आया दूल्हा और बारात, बिजोवा में दिखी राजस्थानी परंपरा की अनोखी झलक
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Pali News : आधुनिक दौर में जहां शादियों में लग्जरी कारें और घोड़ी आम बात हो गई हैं, वहीं पाली जिले के रानी उपखंड के बिजोवा गांव में एक ऐसी बारात निकली जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा. बारां में दूल्हा बैलगाड़ी में सवार होकर दुल्हन लेने पहुंचा. इस अनोखे नजारे को देखने के लिए गांव में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी.

दूल्हा जितेंद्र, पिता मांगीलाल चौधरी, अपने घर चौधरियों के वास, बिजोवा से पारंपरिक अंदाज में बारात लेकर रवाना हुए थे. ये बारात नाडोल वेरा नया अरठ तालाब के पास स्थित कानाराम गेहलोत के घर पहुंची, जहां बारातियों का पारंपरिक अंदाज में खूब स्वागत हुआ.

इस बारात की खास बात सिर्फ बैलगाड़ी ही नहीं थी, बल्कि पूरे आयोजन में ही राजस्थान की संस्कृति साफ दिख रही थी. बारात में शामिल सभी लोगों ने बिल्कुल पारंपरिक वेशभूषा को पहना था. जो इस बारात को दूसरों के अलग दिखा रहा था.

दूल्हे जितेंद्र ने बताया कि आज के आधुनिक समय में भी अपनी परंपराओं को सहेजना बेहद जरूरी है. क्योंकि हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है और इसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाना भी हम सभी की जिम्मेदारी है.

ग्रामीणों ने भी इस पहल की जमकर सराहना की और कहा कि इस तरह की पहल नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का काम करती है. ये ही वजह है कि ये अनोखी बारात पूरे इलाके में सबकी जुबान पर है. जो परंपरा औऱ आधुनिकता के बीच के संतुलन को भी दिखाती है और राजस्थान की असली पहचान उसकी संस्कृति और परंपराओं में ही बसती है ये भी बताती है.

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Pragati Pant

प्रगति अवस्थी, एक अनुभवी पत्रकार और डिजिटल कंटेट मास्टर मानी जाती है, जो रीजनल खबरों की संभावनाओं और उसे एक नए आयाम तक पहुंचाना बखूबी जानती है. इलेक्ट्रोनिक मीडिया में 12 से ज्यादा साल के अनुभव के बाद डिजिटल मीडिया की बारीकियों और यूजर्स की पसंद ना पसंद के मुताबिक खबरों को ढाल देना इनकी खूबी है. ज़ी राजस्थान डिजिटल में चीफ सब एडिटर, प्रगति अवस्थी, फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी में सीनियर पदों पर काम कर चुकी हैं.

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