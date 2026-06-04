/पाली के कलेक्टर ने सुनी सालों से परेशान बुजुर्ग दंपति की फरियाद, मिनटों में शुरू हुई कार्रवाई

Pali News: पाली शहर के नया गांव क्षेत्र में रहने वाले बुजुर्ग दंपति हड़मानराम और टीपू देवी पिछले कुछ समय से अपनी बंद पड़ी पेंशन को शुरू करवाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे. पेंशन संबंधी समस्या के समाधान के लिए वे पहले भी दो बार नगर निगम के चक्कर लगा चुके थे, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया था. बार-बार कार्यालय आने के बावजूद उन्हें राहत नहीं मिलने से वे परेशान थे.

तीसरी बार नगर निगम पहुंचना बना यादगार दिन

बुजुर्ग दंपति तीसरी बार अपनी समस्या लेकर नगर निगम पहुंचे थे. संयोग से उसी दौरान जिला कलेक्टर डॉ. रविंद्र गोस्वामी नगर निगम का औचक निरीक्षण कर रहे थे. निरीक्षण के दौरान उनकी नजर कार्यालय में मौजूद बुजुर्ग दंपति पर पड़ी. उन्होंने दोनों को अपने पास बुलाकर उनकी समस्या के बारे में जानकारी ली.

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दंपति ने जिला कलेक्टर को बताया कि उनकी पेंशन बंद हो गई है और उसे दोबारा शुरू करवाने के लिए वे कई दिनों से कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं मिला है.

कलेक्टर ने मौके पर दिए आवश्यक निर्देश

दंपति की समस्या सुनने के बाद जिला कलेक्टर डॉ. रविंद्र गोस्वामी ने संबंधित अधिकारियों को तुरंत आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए. अधिकारियों ने भी कलेक्टर के निर्देशों का पालन करते हुए मामले का त्वरित निस्तारण शुरू किया और पेंशन संबंधी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया.

काफी समय से परेशान चल रहे बुजुर्ग दंपति के लिए यह राहत भरा पल था. जिस समस्या के समाधान के लिए वे कई बार कार्यालय आ चुके थे, वह जिला कलेक्टर के हस्तक्षेप के बाद तेजी से आगे बढ़ गई.

भावुक हुए बुजुर्ग, जताया आभार

अपनी समस्या का समाधान होता देख बुजुर्ग दंपति बेहद भावुक हो गए. उन्होंने जिला कलेक्टर के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए उनके पैर छूने की कोशिश की. हालांकि, डॉ. रविंद्र गोस्वामी ने विनम्रता दिखाते हुए उन्हें ऐसा करने से रोका और स्वयं उनसे आशीर्वाद लिया. यह दृश्य वहां मौजूद लोगों के लिए भी भावुक करने वाला रहा. अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी इस मानवीय पहल की सराहना की.



जब पता चला कि मदद करने वाले जिला कलेक्टर हैं

इस पूरे घटनाक्रम की सबसे दिलचस्प बात यह रही कि बुजुर्ग दंपति को यह जानकारी ही नहीं थी कि उनकी समस्या सुनने और समाधान के निर्देश देने वाले व्यक्ति जिले के कलेक्टर हैं.

बाद में जब मीडिया ने उनसे बातचीत की और बताया कि उनकी मदद करने वाले अधिकारी जिला कलेक्टर डॉ. रविंद्र गोस्वामी हैं, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा. दोनों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी समस्या इतनी जल्दी हल हो जाएगी.

मानवीय संवेदनाओं की मिसाल बना यह घटनाक्रम

नगर निगम में हुई यह घटना प्रशासनिक संवेदनशीलता और आमजन की समस्याओं के प्रति जिम्मेदार रवैये का उदाहरण बन गई. लंबे समय से परेशान बुजुर्ग दंपति को राहत मिलने के साथ ही यह संदेश भी गया कि समय पर सुनवाई और सकारात्मक पहल से लोगों की परेशानियां कम की जा सकती हैं.